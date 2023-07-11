KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS OTURUM TARİHLERİ VE SINAV SÜRESİ
Genel Yetenek-Genel Kültür: 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45.