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Haberler Fotohaber KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 08:17

KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamuda personel olmak isteyenler KPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. Giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav tarihleri takvimi merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), son dakika açıklamasıyla KPSS'ye ilişkin yeni takvimi açıkladı. Bu gelişme sonrası KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte 2023 güncel KPSS önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri!

KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS Lisans sınavı 23 Temmuz Pazar günü A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları ile başlayacak.

6 Ağustos günü ÖABT sınavı ile sona erecek.

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KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS OTURUM TARİHLERİ VE SINAV SÜRESİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45.

KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
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KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
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