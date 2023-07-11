Giriş Tarihi: 11.07.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 08:17

KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamuda personel olmak isteyenler KPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. Giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ne zaman 2023? ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri/belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?