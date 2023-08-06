2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ÖSYM | KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

A grubu KPSS lisans sınavında 6 Ağustos Pazar günü ÖABT oturumu gerçekleşiyor. Önceki sınavların soru kitapçıkları adaylar ile paylaşıldı. ÖSYM ile KPSS soruları ve cevapları her oturumda araştırılmaya devam ediyor. Binlerce aday cevaplarını sınav sonrası yayımlanan kitapçıklar üzerinden kontrol ediyor. KPSS ÖABT 2023 soruları alan alan gündemdeki yerini aldı. Adaylar, Öğretmenlik Alan Bilgisi soru ve cevaplarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenebiliyor. İşte, KPSS ÖABT 2023 soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme…