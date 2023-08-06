2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ÖSYM | KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS soruları ve cevap anahtarı PDF dosyası sınav sonrası adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılacak soru kitapçıkları ile Öğretmenlik Alan Bilgisi sorularına erişilebiliyor. A grubu Lisans düzeyindeki sınavda maraton bugün tamamlanıyor. KPSS ÖABT 2023 soruları ve cevapları ile puan hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS ÖABT 2023 soru ve cevap kitapçığı yayımlandı mı?