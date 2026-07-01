KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adaylar için kritik süreç temmuz ayının sonunda başlıyor. ÖSYM'nin güncel duyurusuna göre, 2026 KPSS ön lisans başvuruları temmuz ayının son günlerinde başlayacak. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabileceği bu kritik sınav, başvurularda kullanılacak memurluk puanını belirleyecek.