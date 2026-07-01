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KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:30
KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte milyonlarca iki yıllık üniversite mezununun beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) resmi başvuru ve oturum tarihleri netlik kazandı. Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacakları işlemler için 'KPSS önlisans başvuruları ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.