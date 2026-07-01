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Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:30

KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte milyonlarca iki yıllık üniversite mezununun beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) resmi başvuru ve oturum tarihleri netlik kazandı. Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapacakları işlemler için 'KPSS önlisans başvuruları ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.

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KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak adaylar için kritik süreç temmuz ayının sonunda başlıyor. ÖSYM'nin güncel duyurusuna göre, 2026 KPSS ön lisans başvuruları temmuz ayının son günlerinde başlayacak. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabileceği bu kritik sınav, başvurularda kullanılacak memurluk puanını belirleyecek.

KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2026 KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve adaylara işlemlerini tamamlamaları için 10 Ağustos 2026 akşamına kadar süre tanınacak.

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KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru tarihlerinin başlamasıyla birlikte işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar, eğitim bilgilerini kontrol ettikten sonra sınav merkezi tercihlerini işaretleyerek başvurularını kaydedecek.

KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Başvuru sürecini hatasız tamamlayan adayların ter dökeceği büyük sınav günü de resmi olarak kararlaştırıldı. ÖSYM takvimine göre, 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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