KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim ve ön lisans ne zaman, vurular başladı mı?

Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
14:37
KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihi 2024 yılı için araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri netleşti. Böylece kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan ''2024 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere lise sınavı iki yılda bir düzenleniyor. Peki, KPSS ortaöğretim ve ön lisans ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile ortaöğretim ve önlisans KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri…