KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri 2024: ÖSYM kılavuzu ile KPSS ortaöğretim ve ön lisans ne zaman, vurular başladı mı?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans ne zaman 2024 sorusu gündemde. Ön Lisans ve Otaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim ve önlisans oturumları için maraton yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren lise ve ön lisans mezunu memur adayları ise bu noktada ''Ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru ve sınav tarihleri…