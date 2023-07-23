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Haberler Fotohaber KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?
Giriş Tarihi: 23.07.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 10:37

KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?

2023 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), ÖSYM tarafından 23 Temmuz Pazar günü gerçekleşiyor. GY-GK sınavı sonrası KPSS puan hesaplama ekranı gündemdeki yerini alacak. Yayımlanacak soru ve cevaplar ile sınav puanlarını hesaplamak isteyen memur adayları, KPSS puanı nasıl hesaplanır, 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir soruları yanıt arıyor. Öte yandan sınav öncesi ÖSYM ile KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2023 KPSS puan hesaplama hakkında merak edilenler…

KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?

KPSS puan hesaplama, 2023 KPSS Lisans sınavı sonrası gündemdeki yerini aldı. GY-GK, Eğitim Bilimleri sınavına giren memur adayları, KPSS puan hesaplama formülü ile sınav sonucuna ilişkin ilk verilerini görmeye çalışacak. P1, P2, P3 ne anlama gelir, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net yapmak gerekir soruları yanıt arıyor. Adaylar için heyecan dorukta. İşte, KPSS puan hesaplama 2023…

KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?

2023 KPSS LİSANS GY-GK-EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLARI GERÇEKLEŞİYOR!

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2023 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları, 23 Temmuz tarihinde düzenleniyor.

Memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın ardından KPSS puan hesaplama gündemdeki yerini aldı.

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KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

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