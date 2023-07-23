KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.