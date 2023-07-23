KPSS PUAN HESAPLAMA 2023 || ÖSYM ile Lisans KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?

2023 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), ÖSYM tarafından 23 Temmuz Pazar günü gerçekleşiyor. GY-GK sınavı sonrası KPSS puan hesaplama ekranı gündemdeki yerini alacak. Yayımlanacak soru ve cevaplar ile sınav puanlarını hesaplamak isteyen memur adayları, KPSS puanı nasıl hesaplanır, 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir soruları yanıt arıyor. Öte yandan sınav öncesi ÖSYM ile KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu da araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2023 KPSS puan hesaplama hakkında merak edilenler…