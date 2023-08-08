Giriş Tarihi: 08.08.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 00:17

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? KPSS sınav sonuçları 2023 sorgulama ÖSYM sonuç ekranı

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı son dakika araştırılmaya başladı. 6 Ağustos tarihinde ÖABT sınavı ile son bulan maratonda sıra sonuçlara geldi. ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan sonuç tarihi için geri sayım sürüyor. 2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. A grubu KPSS lisans sınavı GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları ile detaylı puanlarını almaya hazırlanan adaylar için heyecan dorukta. İşte, 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı (sonuç.osym.gov.tr)