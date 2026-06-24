KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?

Devlet kadrolarına atanmak isteyen memur adayları için sınav maratonunun takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen ilan edildi. 2026 yılında KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarının tamamı sırasıyla organize edilecek. Adayların başvuru süreçlerini kaçırmamaları ve sınav tarihlerine hazırlıklı olmaları gerekiyor. İşte KPSS başvuru ve sınav takvimi;