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KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 17:25
KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?
Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran milyonlarca adayın sabırsızlıkla beklediği ÖSYM 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi resmen netleşti. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavlarının yapılacağı kritik sürecin başvuruları için Temmuz ve Ağustos ayları ön plana çıktı. "2026 KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.. İşte sürece dair önemli tarihler...