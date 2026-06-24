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Giriş Tarihi: 24.06.2026 17:25

KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran milyonlarca adayın sabırsızlıkla beklediği ÖSYM 2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi resmen netleşti. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavlarının yapılacağı kritik sürecin başvuruları için Temmuz ve Ağustos ayları ön plana çıktı. "2026 KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.. İşte sürece dair önemli tarihler...

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KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?

Devlet kadrolarına atanmak isteyen memur adayları için sınav maratonunun takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmen ilan edildi. 2026 yılında KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarının tamamı sırasıyla organize edilecek. Adayların başvuru süreçlerini kaçırmamaları ve sınav tarihlerine hazırlıklı olmaları gerekiyor. İşte KPSS başvuru ve sınav takvimi;

KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adayların katılacağı ortaöğretim oturumu sonbaharda gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 15 – 16 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Tarihi: 19 Kasım 2026

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KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?

KPSS LİSANS SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dört yıllık üniversite mezunlarının ve mezun olabilecek durumdaki adayların katılacağı lisans oturumları için süreç şu şekilde işleyecek;

Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 22 – 23 Temmuz 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi Sınav Tarihleri: 12 – 13 Eylül 2026

Sonuç Tarihi: 7 Ekim 2026

KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi 2026 | ÖSYM ile KPSS ne zaman, başvuru tarihleri neler?

2026 KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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