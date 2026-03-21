Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KPSS SINAV ve BAŞVURU TAKVİMİ: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2026 07:41

2026 yılı KPSS takvimi, ÖSYM tarafından resmen ilan edildi. Lisans, önlisans ve ortaöğretim seviyelerinde gerçekleştirilecek sınavlara katılmayı planlayan adaylar, başvuru tarihleri ve sınav günleri konusunda bilgi sahibi olmak için açıklamaları yakından takip ediyor. Kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce kişi, süreçteki her adımı dikkatle izliyor.

  • ABONE OL
2026 KPSS için adaylar geri sayımı başlattı. ÖSYM, sınav ve başvuru tarihlerini duyurarak tüm detayları netleştirdi. Lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar, hazırlıklarını açıklanan takvime göre şekillendiriyor. İşte KPSS'ye dair tarihlerin ve başvuru sürecinin tüm ayrıntıları…

KPSS ORTAÖĞRETİM İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER AÇIKLANDI

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül'e kadar yapılabilecek. Sınav ise 25 Ekim'de düzenlenecek. Adaylar sınav sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!