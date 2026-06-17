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Haberler Fotohaber KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:41

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS sınav ve başvuru takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimle birlikte KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri netleşti. Sınava hazırlık sürecini planlayan adaylar, başvuru dönemleri ve sınav günlerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

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KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyen adayların gündemindeki KPSS için beklenen takvim ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavların başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sınav takvimi adayların hazırlık sürecinde yol gösterici olacak. ÖSYM'nin açıkladığı güncel takvimle birlikte KPSS sürecine ilişkin önemli detaylar netlik kazandı.

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

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KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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