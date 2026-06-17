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KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:41
KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS sınav ve başvuru takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimle birlikte KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri netleşti. Sınava hazırlık sürecini planlayan adaylar, başvuru dönemleri ve sınav günlerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.