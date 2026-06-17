KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ! ÖSYM duyurdu! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyen adayların gündemindeki KPSS için beklenen takvim ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavların başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sınav takvimi adayların hazırlık sürecinde yol gösterici olacak. ÖSYM'nin açıkladığı güncel takvimle birlikte KPSS sürecine ilişkin önemli detaylar netlik kazandı.