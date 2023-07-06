Giriş Tarihi: 06.07.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 14:53

KPSS SINAV YERLERİ 2023|| KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı GK GY sınavları ile eğitim bilimleri sınavları 23 Temmuz'da yapılacak. Alan Bilgisi 1. Gün oturumları 29 Temmuz'da 2. Gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…