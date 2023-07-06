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Haberler Fotohaber KPSS SINAV YERLERİ 2023|| KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 14:53

KPSS SINAV YERLERİ 2023|| KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı GK GY sınavları ile eğitim bilimleri sınavları 23 Temmuz'da yapılacak. Alan Bilgisi 1. Gün oturumları 29 Temmuz'da 2. Gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

KPSS SINAV YERLERİ 2023|| KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans 2023 için geri sayım başladı. Temmuz 23'de yapılacak Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları öncesi KPSS sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Sınav tarihi, yeri, saati, süresi, salonu bilgilerinin yanında önemli bilgilerin yer aldığı KPSS sınav giriş belgesi 2023 araştırılıyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

KPSS SINAV YERLERİ 2023|| KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS Lisans sınav giriş yerlerinin ne zaman erişime açılacağı ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

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KPSS SINAV YERLERİ 2023|| KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ancak KPSS sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

Bu bilgi ışığında, ilk oturumun yapılacağı 23 Temmuz'dan 10 gün önce yani 13 Temmuz'da sınav giriş yerlerinin açıklanması öngörülüyor.

KPSS SINAV YERLERİ 2023|| KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar KPSS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV YERLERİ 2023|| KPSS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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