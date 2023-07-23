2023 KPSS soruları ve cevapları PDF indir-görüntüle! ÖSYM AİS ile Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek Genel Kültür KPSS lisans soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS soruları 23 Temmuz bugün gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ardından araştırılıyor. A grubu KPSS 2023 kapsamında adaylar sosyal medyadan soruları araştırırken ÖSYM tarafından açıklanacak GY GK soru kitapçıkları gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık soru ve cevap anahtarı gündemde. İşte, KPSS lisans soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…