KPSS sınavında emanetçi var mı, bugün açık mı? ÖSYM ile 2023 KPSS’de bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı yasak mı, emanet bırakılır mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) emanetçi konusu ile gündemde. Sınava yalnız giden adaylar yanlarında bulunan özel eşyalar için araştırmalara başladı. Sınava girerken eşyaları nereye bırakabilirim, KPSS sınavında emanetçiler açık mı, sınav yerlerinde var mı soruları yanıt arıyor. Sınav binalarına alınması yasak olan eşyaların bırakabileceği emanet noktaları için araştırmalar hız kazandı. 2023 KPSS'de bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı yasak mı, emanet bırakılır mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS'de emanetçi var mı?