Giriş Tarihi: 05.05.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 14:24

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta? İngiltere Kralı 3. Charles ne zaman taç giyecek, canlı izlenir mi?

İngiltere Kralı 3. Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramakta. Kraliçe 2. Elizabeth'in 2022 Ekim'inde ölümünden sonra başa geçen Kral 3. Charles henüz geleneksel tacını giymiş değil. Bu noktada vatandaşlar, "Kral 3. Charles ne zaman taç giyecek?" sorusu yanıt aramakta. Charles'ın eşi Camilla da törene kraliçe konsort olarak katılacak ve töreni Canterbury Başpiskoposu yönetecek. Peki, Kral Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta? İşte Kral 3. Charles taç giyme töreni hakkında detaylar