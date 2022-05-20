Küçük Kaynarca Antlaşması, etkisini kaybetmeyen antlaşmalardan birisidir. Osmanlı döneminde önemli antlaşmalardan birisi olan Küçük Kaynarca Antlaşması, sonucu itibariyle dikkat çekmiştir. Çok kez karşımıza çıkan bu antlaşmanın detayları çoğu zaman bilinmemektedir. Küçük Kaynarca Antlaşması önemi ile beraber dikkat çeken antlaşmalardan birisidir. Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi, Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri hakkında merak edilen her şey bu yazımızda sizlerle.