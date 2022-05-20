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Haberler Fotohaber Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi - Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:34

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi - Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması, etkisini kaybetmeyen antlaşmalardan birisidir. Osmanlı döneminde önemli antlaşmalardan birisi olan Küçük Kaynarca Antlaşması, sonucu itibariyle dikkat çekmiştir. Çok kez karşımıza çıkan bu antlaşmanın detayları çoğu zaman bilinmemektedir. Küçük Kaynarca Antlaşması önemi ile beraber dikkat çeken antlaşmalardan birisidir. Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi, Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri hakkında merak edilen her şey bu yazımızda sizlerle.

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi - Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı döneminde yapılan antlaşmalardan birisidir. Osmanlı döneminde pek çok savaşlar ve antlaşmalar yapılmıştır. Yapılan bu antlaşmaların kimisi Osmanlı'yı olumlu etkilerken, kimisi de olumsuz etkilemiştir. Tarihin en önemli antlaşması olan Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan bu antlaşmanın tarihi ve maddeleri de büyük öneme sahiptir. Bu antlaşmanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler öncelikle Küçük Kaynarca Antlaşması önemi, neden ve sonuçları konularında bilgi sahibi olmalıdır.

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi - Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması

Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasında yapılan bir antlaşmadır. Tarihin en önemli antlaşmalarından birisi olan Küçük Kaynarca Antlaşması, barış ve ticaret antlaşması olarak da bilinmiştir. Bu antlaşmayla beraber iki ülke arasında savaş da sona ermiştir. 21 Temmuz 1774 yılında yapılan bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu büyük toprak kayıpları yaşamıştır.

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Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi - Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

1768 yılında başlayan Rus-Osmanlı savaşı toplam 6 yıl sürmüştür. Bu savaş sonunda Osmanlı Devleti mağlup olmuş bir şekilde bu antlaşmayı imzalamıştır. Bu antlaşmayla beraber Osmanlı'da Gerileme Dönemi başlamıştır. Bu savaştaki başarısızlığından dolayı diplomatik olarak da başarısız sayılmıştır.

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi - Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti'ni Gerileme Dönemine iten, ağır sonuçları olan antlaşmalardan birisidir. Bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti tarihte ilk defa tazminat ödemiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması ile beraber Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıkmıştır. Ruslar ilk defa kapitülasyonlardan faydalanmış, İngiltere ve Fransa ile aynı haklara sahip olma hakkına sahip olmuştur.

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi - Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması maddeleri bakımından büyük yer kaplayan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın maddelerine göre;

- Ruslar daima kendi donanmalarını bulunduracaklardır.

- Ruslara ait tüm gemiler boğazlardan rahatlıkla geçebilecektir.

- Yenik sayılan Osmanlı, Ruslara savaş tazminatı verecektir.

- Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır.

- Kırım tamamen bağımsız bir bölge olacaktır.

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