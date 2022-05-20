Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi - Küçük Kaynarca Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı döneminde yapılan antlaşmalardan birisidir. Osmanlı döneminde pek çok savaşlar ve antlaşmalar yapılmıştır. Yapılan bu antlaşmaların kimisi Osmanlı'yı olumlu etkilerken, kimisi de olumsuz etkilemiştir. Tarihin en önemli antlaşması olan Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan bu antlaşmanın tarihi ve maddeleri de büyük öneme sahiptir. Bu antlaşmanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler öncelikle Küçük Kaynarca Antlaşması önemi, neden ve sonuçları konularında bilgi sahibi olmalıdır.