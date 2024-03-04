Giriş Tarihi: 04.03.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
21:00
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD
TRT 1 ekranlarının sevilen aksiyon ve tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4 Mart 2024 Pazartesi günü 15. bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizide Kudüs'ü Hristiyanların elinden kurtaran ünlü Komutan Selahaddin Eyyubi'nin başarılarla dolu hikayesi ekranlara yansıtılıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri...