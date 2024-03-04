Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD

Melik Mevdud obayı basmak için direnen Gregor'a bir teklif sunar. Haçlılar ve Zengiler arasında bir barış antlaşması olacak ve karşılığında Selahaddin'in obası kalkacaktır. Yaşanan olaylardan haberdar olan Sultan Nureddin hem devletini hem de Selahaddin'in obasındakileri düşünerek Mevdud'un Gregor ile anlaşma fikrine sıcak bakar.