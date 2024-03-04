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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD
Giriş Tarihi: 04.03.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 21:00

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD

TRT 1 ekranlarının sevilen aksiyon ve tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4 Mart 2024 Pazartesi günü 15. bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizide Kudüs'ü Hristiyanların elinden kurtaran ünlü Komutan Selahaddin Eyyubi'nin başarılarla dolu hikayesi ekranlara yansıtılıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi 15. bölüm izle ile TRT 1 ekranlarında seyircisini karşılıyor. Bu hafta seyircisiyle buluşacak yeni bölümde Avram kurduğu ölüm tuzağına Selahaddin'i düşürmüş, Gregor ise Selahaddin'in obasını kuşatmış ve obadakileri katletmek için harekete geçmiştir. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi son bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle ekranı…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 15. BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi TRT 1 ekranlarında her Pazartesi seyircisi ile buluşuyor. Sevilen dizinin 15. yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Avram kurduğu ölüm tuzağına Selahaddin'i düşürmüş, Gregor ise Selahaddin'in obasını kuşatmış ve obadakileri katletmek için harekete geçmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD

Avram, Selahaddin'i yakaladığını düşünürken Selahaddin ile adamları ayağa kalkıp savaşmaya başlar ve bu savaştan Sırlılar'ın yardımıyla kurtulur. Oba saldırısı için harekete geçen Gregor ise obaya saldıracakken karşısına Zengi ordusu çıkar. Üstelik ordunun başında da Melik Mevdud vardır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15. Bölüm canlı izle: TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle kesintisiz, full HD

Melik Mevdud obayı basmak için direnen Gregor'a bir teklif sunar. Haçlılar ve Zengiler arasında bir barış antlaşması olacak ve karşılığında Selahaddin'in obası kalkacaktır. Yaşanan olaylardan haberdar olan Sultan Nureddin hem devletini hem de Selahaddin'in obasındakileri düşünerek Mevdud'un Gregor ile anlaşma fikrine sıcak bakar.

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