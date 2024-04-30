Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm fragmanı yayında! 🎬 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı başarılı dizinin son bölümünde Selahaddin ise Karategin'in de desteği ile Şam'ı ele geçirmeyi başarıp, Avram'ı da işlediği büyük suçlardan ötürü infaz etmişti. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. Bölüm fragmanı yayımlandı mı?