Giriş Tarihi: 30.04.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
00:21
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm fragmanı yayında! 🎬 Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izle!
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. TRT 1 ekranlarının tarih kokulu dizisi, izleyenleri eskiye götürürken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Sultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'un boynuna yay kirişini dayamıştı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. Bölüm fragmanı izle!