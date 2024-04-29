KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'un boynuna yay kirişini dayamıştır. Selahaddin ise Karategin'in de desteği ile Şam'ı ele geçirmeyi başarıp, Avram'ı da işlediği büyük suçlardan ötürü infaz etmiştir.

Sultan Nureddin, Mevdud'u infaz edecekken, anneleri Kutlu Hatun savaş meydanına gelir ve buna engel olur. Annesi için Mevdud'u öldürmekten vazgeçen Sultan Nureddin, Mevdud'a ağır bir ceza verir.