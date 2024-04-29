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Haberler Fotohaber KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm
Giriş Tarihi: 29.04.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 19:52

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

Ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29 Nisan Pazartesi akşamı, 22. Bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarihin kapılarını izleyenlere aralayan dizide bu haftaSultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'un boynuna yay kirişini dayamıştır. Selahaddin ise Karategin'in de desteği ile Şam'ı ele geçirmeyi başarıp, Avram'ı da işlediği büyük suçlardan ötürü infaz etmiştir. İşte, 29 Nisan 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. Bölüm full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. Bölüm için heyecan dorukta! "Sultan Nureddin alenen savaş ilan eden Dolat'ı durdurabilecek midir?" "Kutlu Hatun'un gelişi saraydaki dengeleri nasıl değiştirecektir?" sorusu yeni bölümde yanıt bulacak. İzleyenleri tarihin derinliklerine götüren dizide bu hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin son bölümüne aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

https://www.youtube.com/@kudusfatihiselahaddineyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'un boynuna yay kirişini dayamıştır. Selahaddin ise Karategin'in de desteği ile Şam'ı ele geçirmeyi başarıp, Avram'ı da işlediği büyük suçlardan ötürü infaz etmiştir.

Sultan Nureddin, Mevdud'u infaz edecekken, anneleri Kutlu Hatun savaş meydanına gelir ve buna engel olur. Annesi için Mevdud'u öldürmekten vazgeçen Sultan Nureddin, Mevdud'a ağır bir ceza verir.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

Selahaddin'in Şam'ı geri aldığını ve ona yardım edenin Karategin olduğunu öğrenen Dolat ise öfkeden deliye döner. Karategin'in kendisine ihanet ettiğini düşünen Dolat ona hesap sormak ister. Fakat Selahaddin, Karategin'i Dolat'ın insafına bırakmaz. Bu durum Dolat ile Nureddin arasında gergin olan iplerin kopmasına yol açar. Dolat, Zengi Topraklarında konumunu güçlendirmek için Anadolu'dan oğlu İltutmuş önderliğinde bir ordu getirmeye karar verir.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

Dolat ile Nureddin arasında büyük bir çatışma olduğunu bilen Bernard, durumu fırsata çevirir. Zengi ile Selçuklu arasındaki düşmanlığı körüklemek ve Dolat'la olan ilişkisini sağlamlaştırmak için korkunç planını devreye sokar.

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