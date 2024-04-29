KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm

Giriş Tarihi: 29.04.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
19:52
Ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29 Nisan Pazartesi akşamı, 22. Bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarihin kapılarını izleyenlere aralayan dizide bu haftaSultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'un boynuna yay kirişini dayamıştır. Selahaddin ise Karategin'in de desteği ile Şam'ı ele geçirmeyi başarıp, Avram'ı da işlediği büyük suçlardan ötürü infaz etmiştir. İşte, 29 Nisan 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22. Bölüm full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…