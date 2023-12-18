Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen diziye ilgi oldukça yoğun. TRT 1 dizi ekranı ile takip edilen yapım her hafta Pazartesi günleri ekrana geliyor. Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında. Askalan'ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin'le girdiği düelloda ölmüştür. Yeni bölümde hayata dönen Nureddin oldukça öfkeli karşımıza çıkar. İşte, 18 Aralık 2023 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle