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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 18:29

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen diziye ilgi oldukça yoğun. TRT 1 dizi ekranı ile takip edilen yapım her hafta Pazartesi günleri ekrana geliyor. Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında. Askalan'ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin'le girdiği düelloda ölmüştür. Yeni bölümde hayata dönen Nureddin oldukça öfkeli karşımıza çıkar. İşte, 18 Aralık 2023 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Dizi takipçileri tarihi yapım için ekran karşısında yerini aldı. Geçtiğimiz hafta sette yaşanan bir aksilik nedeniyle ekranlara gelemeyen dizi heyecanla bekleniyor. TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi 5. bölüm izle başlıklı araştırmalar başladı. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, tamamı...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 5. BÖLÜM BU AKŞAM!

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen tarihi dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ile bekleniyordu ancak geçtiğimiz hafta yayımlanmadı.

Yapımcıdan açıklama geldi:

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizimizin Gebze platosunda çıkan yangında can kaybı yaşanmayıp ufak çaplı maddi hasar meydana gelmiştir.

Dizi çekimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz."

5. bölüm bu akşam yayında. İşte, izleme ekranı:

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 5.BÖLÜM İZLE

18 Aralık tarihli 5. yeni bölüm linki:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!

Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur. Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir.

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