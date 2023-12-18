Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5.bölüm izle TRT 1 dizi ekranında: Gabriel ile Selahaddin düellosu ardından yeni hesaplar!

Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur. Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir.