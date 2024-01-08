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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 17:46

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm için heyecan dorukta! Yayınlanan yeni bölüm fragmanın ardından merakla beklenen dizinin bu haftaki bölümünde neler olacak sorusu yanıt bulacak. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizi, 8 Ocak Pazartesi günü izleyicisiyle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Adeta tarihi anlara yolculuk yaptıran dizide bu hafta "Nusreddin, Reyhani'nin yakalanması tehlikesine karşı bütün devleti kökünden sarsacak sırrı açacak mıdır?"işte, merak edilen sorunun yanıtı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm ile yanıt bulacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. "Haçlılar, Böriler, Nusreddin ve Haşhaşiler tarafından sıkı bir takibe tabi tutulan Selahaddin yoluna kurulan tuzakları bir bir aşıp Reyhani'ye ulaşarak kendisini aklayabilecek midir?" sorusu yeni bölümün merak konusu oldu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm izleme linki...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE!

8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. Bölüm canlı izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 8. BÖLÜMÜN KONUSU

Dağın Efendisi'nin kurduğu tuzağa düşen Selahaddin, İzzeddin'in cesedi başında Nusreddin'e yakalanmıştır. Sultan Nureddin ise Böriler'le kılıç kılıca gelmişken hiç beklenmedik bir şekilde Dağın Efendisi "Raşidüddin Sinan" kimliğiyle çıkagelmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!

Selahaddin tutuklanıp yargılanmak üzere saraya götürülürken Nusreddin'in elinden kaçar ve kendisi üzerinden devlete kurulan oyunu bozmak için Reyhani'nin peşine düşer.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!

Her ne pahasına olursa olsun gerçekleri açığa çıkarmadan dönmeyecektir. Sultan Nureddin ise Böriler'in daha fazla durulmayacağını biliyordur. Kardeş kanı dökmemek için herkesi şok eden bir karar alır ve İsmet Hatun'u esir olarak alıp saraya götürür.

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