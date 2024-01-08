Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!

Her ne pahasına olursa olsun gerçekleri açığa çıkarmadan dönmeyecektir. Sultan Nureddin ise Böriler'in daha fazla durulmayacağını biliyordur. Kardeş kanı dökmemek için herkesi şok eden bir karar alır ve İsmet Hatun'u esir olarak alıp saraya götürür.