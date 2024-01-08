Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm heyecanla bekleniyor! || TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle linki!

Giriş Tarihi: 08.01.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
17:46
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm için heyecan dorukta! Yayınlanan yeni bölüm fragmanın ardından merakla beklenen dizinin bu haftaki bölümünde neler olacak sorusu yanıt bulacak. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizi, 8 Ocak Pazartesi günü izleyicisiyle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Adeta tarihi anlara yolculuk yaptıran dizide bu hafta "Nusreddin, Reyhani'nin yakalanması tehlikesine karşı bütün devleti kökünden sarsacak sırrı açacak mıdır?"işte, merak edilen sorunun yanıtı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 8. bölüm ile yanıt bulacak.