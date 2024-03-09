Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:43
Küfür edilirse oruç bozulur mu, küfür etmek oruca zarar verir mi, kaza gerekir mi? İşte Diyanet ile yanıtı
İslam'ın farz ibadetlerinden olan oruç ibadeti için sakıncalı durumlar Ramazan ayında araştırılıyor. Yalnızca bedeni aç bırakmak anlamına gelmeyen ibadet için "küfür etmek orucu bozar mı" sorgulamaları devam ediyor. Oruç ibadeti temel gereklilikleriyle yeme-içme faaliyetlerinden uzak durmak, nefse hakim olmak ve her türlü kötü davranıştan sakınmak için yapılır. Oruç tutarken gerekliliklere ve yükümlülüklere özen gösterenler için "Küfür etmek orucu bozar mı?" İşte diyanet ile yanıtı