Küfür edilirse oruç bozulur mu, küfür etmek oruca zarar verir mi, kaza gerekir mi? İşte Diyanet ile yanıtı

Haram olan bir fiilin işlenmesi, oruca zarar verir mi?



Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir.