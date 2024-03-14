CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle

TRT 1'in dram türündeki dizisi Kül Masalı 4. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 4. Bölümde Jale'nin dönüşü Arat'ın bastırmaya çalıştığı öfkesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Özge Arat'ın hiç bilmediği yönlerini keşfetmeye başlamıştır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, TRT 1 ile Kül Masalı son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.