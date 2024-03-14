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Haberler Fotohaber CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 14.03.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 21:23

CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 4. Bölüm ile 14 Mart 2024 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin paylaştığı yapım, Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte aşık olup evlenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Dram türündeki yapımda bu hafta, Arat'ın öldü bilinen karısı Jale ortaya çıkar. Evde yeri olmadığını düşünen Özge ise gitmek ister. İşte, 14 Mart 2024 TRT 1 ile Kül Masalı 4. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle

TRT 1'in dram türündeki dizisi Kül Masalı 4. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 4. Bölümde Jale'nin dönüşü Arat'ın bastırmaya çalıştığı öfkesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Özge Arat'ın hiç bilmediği yönlerini keşfetmeye başlamıştır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, TRT 1 ile Kül Masalı son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle

KÜL MASALI SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel'in birlikte kaleme aldığı TRT 1 dizisi Kül Masalı, 4. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

14 Mart 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kül Masalı 4. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/kul-masali

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CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle

KÜL MASALI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Arat'ın öldü bilinen karısı Jale'nin ortaya çıkmasıyla Özge evde yeri olmadığını düşünerek gitmek ister. Fakat karısının hamile olduğunu öğrenen ve onu çok seven Arat buna asla izin vermeyecektir.

Neveser ise, Özge'yi iyice köşeye sıkıştıracak acımasız plan yapar.

CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle

Beklenmedik bir olay Özge ve Jale arasındaki gerilimin artmasına sebep olur. İki kadının da kendi açılarından haklı olduğu durum şaşırtıcı gelişmelere gebedir.

CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle

Jale'nin dönüşü Arat'ın bastırmaya çalıştığı öfkesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Özge Arat'ın hiç bilmediği yönlerini keşfetmeye başlamıştır.

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