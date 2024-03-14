CANLI | Kül Masalı 4. Bölüm izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle

Giriş Tarihi: 14.03.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
21:23
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 4. Bölüm ile 14 Mart 2024 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin paylaştığı yapım, Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte aşık olup evlenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Dram türündeki yapımda bu hafta, Arat'ın öldü bilinen karısı Jale ortaya çıkar. Evde yeri olmadığını düşünen Özge ise gitmek ister. İşte, 14 Mart 2024 TRT 1 ile Kül Masalı 4. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…