Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
16:38
Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?
TRT1 ekranlarına yeni bir dizi ekleniyor. "Kül Masalı" dizisinin ilk bölüm tanıtımı yayımlandı. Tanıtımı yayımlanan dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu izleyicide merak uyandırdı. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Fragmanı ekranlarda gören izleyiciler dizinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar