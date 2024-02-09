Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

KÜL MASALI DİZİSİ KONUSU

Dizinin tanıtım videosunda, köklü bir aileden gelen Arat Giraylı'nın, eşinin ölümünden sonra yaşadığı psikolojik sorunları da ele alacak.

Hikayenin konusu şöyle:

"Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ile yoksul ve mütevazi bir geçmişe sahip Özge, ilk görüşte aşık olup evlenir. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olan Özge, bir anda aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya adım atar. Arat'ın geçmişten gelen öfke patlamaları ve şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin peşini bırakmayan gölgesi, kız kardeşi Behiye'nin zenginlik isteği, Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir."