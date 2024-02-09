Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:38

Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

TRT1 ekranlarına yeni bir dizi ekleniyor. "Kül Masalı" dizisinin ilk bölüm tanıtımı yayımlandı. Tanıtımı yayımlanan dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu izleyicide merak uyandırdı. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Fragmanı ekranlarda gören izleyiciler dizinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar

Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken dizinin ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Hikayesi Nehir Atamay'a ait olan dizi zengin bir ailenin veliahttı Arat ile mütevazi bir aileden gelen Özge'nin hikayesini izleyiciye sunacak. Peki, Kül Masalı dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

KÜL MASALI DİZİSİ KONUSU

Dizinin tanıtım videosunda, köklü bir aileden gelen Arat Giraylı'nın, eşinin ölümünden sonra yaşadığı psikolojik sorunları da ele alacak.
Hikayenin konusu şöyle:

"Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ile yoksul ve mütevazi bir geçmişe sahip Özge, ilk görüşte aşık olup evlenir. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olan Özge, bir anda aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya adım atar. Arat'ın geçmişten gelen öfke patlamaları ve şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin peşini bırakmayan gölgesi, kız kardeşi Behiye'nin zenginlik isteği, Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

KÜL MASALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kül Masalı dizisi TRT1 ekranlarında ilk bölümüyle 15 Şubat Perşembe günü izleyicinin karşına çıkacak.

Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

KÜL MASALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Kala

Gizem Güneş

Kül Masalı dizisi yayın tarihi belli oldu! Kül Masalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

KÜL MASALI DİZİSİ TANITIMI YAYIMLANDI!

Kül Masalı dizisinin ilk bölüm tanıtımı yayımlandı. İlk bölümün tanıtımını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=82Ba1QC1UHs

SON DAKİKA