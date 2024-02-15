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Haberler Fotohaber KÜL MASALI OYUNCU KADROSU VE KONUSU: TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:58

KÜL MASALI OYUNCU KADROSU VE KONUSU: TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir?

TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu yapım, 15 Şubat tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Perşembe günleri izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu yer alıyor. Aşkın her zaman göründüğü gibi olmadığı, masalsı bir hikayeden entrikalarla dolu bir dünyada geçen dizinin 1. Bölümü için bekleyiş sona eriyor. Peki; Kül Masalı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar.

KÜL MASALI OYUNCU KADROSU VE KONUSU: TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir?

Hikayesi Nehir Atamay'a ait olan Kül Masalı dizisi yayın hayatına başlıyor. 15 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin kadrosunda Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler yer alıyor. Kül Masalı konusu ve oyuncu kadrosu dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yapım, Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte aşık olup evlenmesiyle gelişecek olayları konu ediniyor. Peki, Kül Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte dizi hikayesi ve karakterleri hakkında detaylar.

KÜL MASALI OYUNCU KADROSU VE KONUSU: TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir?

KÜL MASALI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel'in birlikte kaleme aldığı Kül Masalı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu Kül Masalı dizisi 15 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

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KÜL MASALI OYUNCU KADROSU VE KONUSU: TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir?

KÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayesi Nehir Atamay'ın imzasını taşıyan dizinin konusu şöyle;

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI OYUNCU KADROSU VE KONUSU: TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir?

KÜL MASALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosunda Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler yer alıyor.

KÜL MASALI OYUNCU KADROSU VE KONUSU: TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir?

KÜL MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Merakla beklenen dizinin ilk bölüm özeti ise şöyle;

Arat, İstanbul'un köklü, soyu saraya dayanan Giraylı ailesinin tek oğludur. İş için gittiği Bursa'da, orada yaşayan Özge Günay ile tanışır. Özge bir aşçıdır. Annesini babasını genç yaşta kaybetmiştir. Kardeşi Behiye ile yaşamaktadır.

Özge ve Arat bambaşka kültürlerden gelmelerine, birbirlerine taban tabana zıt olmalarına rağmen aşık olurlar. Kısa süre içinde evlenirler. Çok mutlu olan çift, İstanbul'daki köşke geldiklerinde, Özge duvara çarpmış gibi olur. Arat'ın eski karısı Jale'nin hayaleti sanki yanı başlarındadır. Kayınvalidesi Neveser'in Özge'yi asla kabullenmemesi ve köşkteki gerilim de, Özge'yi içinden çıkılamaz bir girdaba sokacaktır.

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