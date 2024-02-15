Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:58
KÜL MASALI OYUNCU KADROSU VE KONUSU: TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir?
TRT 1 yeni dizisi Kül Masalı oyuncuları, konusu, karakterleri ve çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu yapım, 15 Şubat tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Perşembe günleri izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu yer alıyor. Aşkın her zaman göründüğü gibi olmadığı, masalsı bir hikayeden entrikalarla dolu bir dünyada geçen dizinin 1. Bölümü için bekleyiş sona eriyor. Peki; Kül Masalı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar.