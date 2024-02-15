KÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Kül Masalı hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:58
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 15 Şubat Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu dizinin başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu paylaşıyor. Hikayesi Nehir Atamay'a ait olan yapım, yayınlanan fragmanları dikkatleri üzerine çekti. Aşkın her zaman göründüğü gibi olmadığı, masalsı bir hikayeden entrikalarla dolu bir dünyada geçen dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kül Masalı nerede çekiliyor? Kül Masalı çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.