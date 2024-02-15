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Haberler Fotohaber KÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Kül Masalı hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:58

KÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Kül Masalı hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı 15 Şubat Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu dizinin başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu paylaşıyor. Hikayesi Nehir Atamay'a ait olan yapım, yayınlanan fragmanları dikkatleri üzerine çekti. Aşkın her zaman göründüğü gibi olmadığı, masalsı bir hikayeden entrikalarla dolu bir dünyada geçen dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kül Masalı nerede çekiliyor? Kül Masalı çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.

KÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Kül Masalı hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel'in birlikte kaleme aldığı dizi, Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte aşık olup evlenmesiyle yaşanacakları ele alıyor. Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimleri buluşturan yapım, yayınlanan fragmanlarıyla adından söz ettirdi. Bu noktada yeni yapımın konusu, oyuncu kadrosu yanı sıra çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, TRT 1'in yeni dizisi Kül Masalı nerede çekiliyor? İşte konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

KÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Kül Masalı hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

KÜL MASALI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel'in birlikte kaleme aldığı Kül Masalı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu Kül Masalı dizisi 15 Şubat Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

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KÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Kül Masalı hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

KÜL MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayesi Nehir Atamay'ın imzasını taşıyan dizinin konusu şöyle;

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Kül Masalı hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

KÜL MASALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosunda Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler yer alıyor.

KÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1’in yeni dizisi Kül Masalı hangi il, ilçe ve mahallelerde çekiliyor?

KÜL MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Merakla beklenen dizinin ilk bölüm özeti ise şöyle;

Arat, İstanbul'un köklü, soyu saraya dayanan Giraylı ailesinin tek oğludur. İş için gittiği Bursa'da, orada yaşayan Özge Günay ile tanışır. Özge bir aşçıdır. Annesini babasını genç yaşta kaybetmiştir. Kardeşi Behiye ile yaşamaktadır.

Özge ve Arat bambaşka kültürlerden gelmelerine, birbirlerine taban tabana zıt olmalarına rağmen aşık olurlar. Kısa süre içinde evlenirler. Çok mutlu olan çift, İstanbul'daki köşke geldiklerinde, Özge duvara çarpmış gibi olur. Arat'ın eski karısı Jale'nin hayaleti sanki yanı başlarındadır. Kayınvalidesi Neveser'in Özge'yi asla kabullenmemesi ve köşkteki gerilim de, Özge'yi içinden çıkılamaz bir girdaba sokacaktır.

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