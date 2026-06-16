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Haberler Fotohaber KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 14:24

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan sıralaması esas alınarak en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla alım yapılacak. Kültür Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda toplam 72 (yetmiş iki) sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte, detaylar...

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru tarihleri belli oldu. İlana göre başvurular Haziran ayında gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını belirlenen tarihler aralığında tamamlamış olması gerekiyor. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı;

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

KÜLTÜR BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK!

Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 72 (yetmiş iki) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları, 19 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylar bu tarihler içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

KÜLTÜR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlar ile ilan edilen pozisyona ilişkin özel koşulları sağlaması gerekmektedir. Buna göre adaylarda aranan nitelikler şöyledir:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

- Türk vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

72 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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