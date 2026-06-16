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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 14:24
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 72 PERSONEL ALIMI 2026 | Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan sıralaması esas alınarak en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla alım yapılacak. Kültür Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda toplam 72 (yetmiş iki) sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte, detaylar...