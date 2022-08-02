Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:08

Kuran'da Geçen İsimler - A'dan Z'ye Kuran'da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

Kuran'da geçen isimler ebeveynlerin yeni doğan çocuklarına en çok verdikleri isimlerdir. Bu nedenle de Kuran'da geçen bebek isimleri en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Dini isimler farklı anlamlara gelebildiği gibi çocuklara da iyi huylar kazandırması için veriliyor. Bu bakımdan Kuran'da geçen erkek isimleri ve kız isimleri ebeveynlerin en çok ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor. Anlamlı dini isimler ile çocuklara daha güzel hitap edilmesi isteniyor. Bu nedenle A'dan Z'ye Kuran'da geçen kız isimleri ve erkek bebek isimleri sizler için yazımızda paylaşıldı.