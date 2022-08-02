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Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:08

Kuran'da Geçen İsimler - A'dan Z'ye Kuran'da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

Kuran'da geçen isimler ebeveynlerin yeni doğan çocuklarına en çok verdikleri isimlerdir. Bu nedenle de Kuran'da geçen bebek isimleri en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Dini isimler farklı anlamlara gelebildiği gibi çocuklara da iyi huylar kazandırması için veriliyor. Bu bakımdan Kuran'da geçen erkek isimleri ve kız isimleri ebeveynlerin en çok ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor. Anlamlı dini isimler ile çocuklara daha güzel hitap edilmesi isteniyor. Bu nedenle A'dan Z'ye Kuran'da geçen kız isimleri ve erkek bebek isimleri sizler için yazımızda paylaşıldı.

Kuran’da Geçen İsimler - A’dan Z’ye Kuran’da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

Kuran'da geçen isimler arasında birçok farklı isim bulunuyor. Özellikle Kuranda geçen erkek ve kız isimleri ebeveynler için özel bir araştırma alanı oluyor. Yeni doğan bebekler için isim arayan anne ve babalar genel olarak Kuran'da geçen bebek isimleri arasından seçim yapıyor. Anlamlı dini isimler hem güzel bir söylenişi hem de barındığı anlamı için tercih ediliyor. A'dan Z'ye Kuran'da geçen kız ve erkek bebek isimleri bu bakımdan en sevilenler arasında yer alıyor.

Kuran’da Geçen İsimler - A’dan Z’ye Kuran’da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

Kuran'da Geçen Erkek İsimleri

Erkek ve kız çocukları dünyaya geldiklerinde ebeveynlerin en büyük telaşı çocuklarına verecekleri isimler oluyor. Onlara güzel isimler vermek için çaba gösteren aileler genel olarak isimleri Kur'an içerisinden seçmeyi tercih ediyor. Çünkü Kuran'da hem söylenişi güzel hem de oldukça anlamlı isimler bulunuyor. Kuran'da geçen erkek bebek isimleri içerisinde özellikle şu isimler öne çıkıyor:

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Kuran’da Geçen İsimler - A’dan Z’ye Kuran’da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

  • Adem: Dünya üzerindeki ilk insan

  • Ahmet: Allah'a şükreden, övülmeye layık olan.

  • Ali: Yüce, ulu ve yüksek demek.

  • Aziz: Ermiş ve eren

  • Baki: Sürekli

  • Burak: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesindeki atının ismi

  • Cahit: Elinden geldiği kadar çaba gösteren.

  • Cezmi: CEzm hakkında, kesin karar

  • Dilaver: Yiğit ve yürekli

  • Emir: Buyruk

  • Ensar: Yardımcı ve koruyucu

  • Evla: daha iyi

  • Eymen: Daha uğurlu ve daha bereketli

  • Eyüp: çok ıstırap çeken

  • Fatih: Fetheden zafer kazanan

  • Gani: Zenginlik ve varlıklı

  • Halim: Yumuşak huylu

  • Hasan: İyi huylu

  • İhsan: İyilik etmek ve iyilik

  • Kerim: Cömert eli açık

  • Metin: Sağlam ve dayanıklı

  • Rahim: Esirgeyen ve koruyan

  • Resul: Elçi ve peygamber

  • Sacit: Secde eden

  • Talha: Cennette yeri olan

  • Yasin: Kur'an surelerinden birisi

Kuran’da Geçen İsimler - A’dan Z’ye Kuran’da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

Kuranda Geçen Kız Çocuk İsimleri

Kuran'da kız çocuklar için de çok güzel isimler bulunuyor. Her ismin güzel anlamları bulunuyor. Kız çocuklarına verilebilecek Kuran'dan güzel isimler şu şekildedir:

Kuran’da Geçen İsimler - A’dan Z’ye Kuran’da Geçen Kız ve Erkek Bebek İsimleri

  • Amine: korkusuz ve gözüpek

  • Büşra: müjde ve sevinçli haber

  • Duha: Kuşluk vakti

  • Ebrar: İyi huylu

  • Ecrin: Sevap

  • Elif: Arap alfabesinin ilk harfi

  • Emel: gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek

  • Eslem: Günahsız ve dinen değerli kişi

  • Fazilet: Erdem

  • Füruzan: Parlayan parlak

  • Havva: dünyadaki ilk kadın insan

  • Hicret: göç etmek

  • Huri: Cennet kızı

  • Kevser: Cennete bulunan havuz ismi

  • Melike: Kadın hükümdar

  • Merve: Mekke'de dağ

  • Nisa: Kadın

  • Safa: ferah ve rahat

  • Tuba: iyilik ve hoşluk

  • Zehre: ay kadar parlak ve beyaz

Gibi güzel anlamları olan isimler oldukça fazladır.

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