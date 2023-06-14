Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:56
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
11:56
KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?
Kurban Bayramı hava durumu nasıl olacak sorusu birçok vatandaşın gündeminde yerini aldı. Bayram tatilinin dokuz gün olacağı konusundaki resmi açıklamaların ardından milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ile yaz tatili planlarını birleştirip plan yapmaya çalışıyor. Bu noktada 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı tarihlerinde hava durumu nasıl olacak, yağış olacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporuna gözler çevrilmiş durumda. Peki, ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte, il il Kurban Bayramı hava durumu raporu ile yağış olan iller listesi…