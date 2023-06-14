KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Dokuz gün olduğu açıklanan bayram tatili öncesi vatandaşlar tatil hazırlıkları yapmaya başladı. Memleketlerine gidecek olan ya da yaz tatili planları yapan milyonlarca vatandaş planlamalarını hava durumu raporunu dikkate alarak yapmaya çalışıyor. Bu noktada 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? sorusu yanıt arıyor. Gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek hava durumu raporlarına çevrilmiş durumda. Peki, Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak, nereler güneşli, nereler yağmurlu olacak? İşte, il il hava durumu tahmin raporları…