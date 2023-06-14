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Haberler Fotohaber KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:56

KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?

Kurban Bayramı hava durumu nasıl olacak sorusu birçok vatandaşın gündeminde yerini aldı. Bayram tatilinin dokuz gün olacağı konusundaki resmi açıklamaların ardından milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ile yaz tatili planlarını birleştirip plan yapmaya çalışıyor. Bu noktada 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz Kurban Bayramı tarihlerinde hava durumu nasıl olacak, yağış olacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporuna gözler çevrilmiş durumda. Peki, ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte, il il Kurban Bayramı hava durumu raporu ile yağış olan iller listesi…

KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?

Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Dokuz gün olduğu açıklanan bayram tatili öncesi vatandaşlar tatil hazırlıkları yapmaya başladı. Memleketlerine gidecek olan ya da yaz tatili planları yapan milyonlarca vatandaş planlamalarını hava durumu raporunu dikkate alarak yapmaya çalışıyor. Bu noktada 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? sorusu yanıt arıyor. Gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek hava durumu raporlarına çevrilmiş durumda. Peki, Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak, nereler güneşli, nereler yağmurlu olacak? İşte, il il hava durumu tahmin raporları…

KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?

KURBAN BAYRAMI (28-29-30 HAZİRAN VE 1 TEMMUZ) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nda hava durumun nasıl olacağına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden herhangi bir açıklama henüz gelmedi. MGM tarafından yapılan hava durumu tahmin raporları yayınlandığında haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?
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KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?
KURBAN BAYRAMI hava durumu raporu 2023 sorgula|| MGM açıklaması ile 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz’da hava durumu nasıl olacak, yağış olan iller listesi nasıl?
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