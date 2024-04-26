Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
16:52
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 mu 11 gün mü olacak?
Yılın son dini bayramı için heyecanlı geri sayım başladı. Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Bu sebeple en uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban bayramı tatili ile yaz tatilini bileştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar "Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün tatil olacak? İşte Diyanet ile 2024 Kurban Bayramı tarihleri.