Haberler Fotohaber KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? İşte takvim!
Giriş Tarihi: 21.03.2026 10:31

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? İşte takvim!

2026 yılı Kurban Bayramı, baharın son günlerinde coşkuyla karşılanacak. Milyonlarca vatandaş bayram hazırlıklarına şimdiden başladı. Spor ve kültür etkinlikleri ise bu özel döneme eşlik edecek şekilde programlandı. Kurban Bayramı tarihleri ve tatil düzenlemeleri, tatil planlarını şekillendirecek tüm detaylarıyla netleşti.

Ramazan Bayramı'nın ardından gözler, Türkiye'nin en uzun tatillerinden biri olan 2026 Kurban Bayramı'na çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı üç gün süren izinlerle geçerken, vatandaşlar Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün süreceğini ve hangi tarihler arasında olacağını merak ediyor. 2026 yılında Kurban Bayramı'nın tarihleri ve resmi tatil günleri şimdiden araştırılmaya başlandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi. Bu tarihle birlikte vatandaşlar, bayram hazırlıklarını yapmaya ve tatil planlarını şekillendirmeye başladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZAYACAK MI?

Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün süreceği henüz netleşmiş değil. Takvimdeki konumuna bakıldığında, arife gününün Salı gününe denk gelmesi öne çıkan detaylardan biri.

Bu senaryoya göre, Pazartesi günü tam gün, Salı günü ise yarım gün izin olarak uygulanırsa, hafta sonlarıyla birleşen bayram tatili toplam 9 güne kadar çıkabilir.

Kesin karar ve tatil süresi, resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
  • Kurban Bayramı 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • Kurban Bayramı 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
