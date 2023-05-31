Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:36
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
15:36
Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?
Kurban Bayramı 2023 tatili şimdiden araştırılmaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle vatandaşların çoğu yaz tatili ile bayram tatilini birleştirmek istiyor. Bu sebeple genellikle 9 gün süren Kurban Bayramı 2023 tarihleri sorgulanıyor. Bu sene haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı'nda memleketine gitmek, tatil planı yapmak için hazırlık yapan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak açıklamasını bekliyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, Diyanet açıklaması Kurban Bayramı tarihi 2023