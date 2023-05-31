Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?

Kurban Bayramı tarihleri 2023 yılı için araştırılıyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle hem bayramı hem de yaz tatilini bir arada değerlendirmek isteyen binlerce kişi Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak soru için gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Geçtiğimiz yıl 9 gün olan Kurban Bayramı tatili haziran ayına denk gelmesi sebebiyle şimdiden merak edilmeyi başardı. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, Diyanet açıklaması Kurban Bayramı tarihi 2023