Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 15:36

Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?

Kurban Bayramı 2023 tatili şimdiden araştırılmaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle vatandaşların çoğu yaz tatili ile bayram tatilini birleştirmek istiyor. Bu sebeple genellikle 9 gün süren Kurban Bayramı 2023 tarihleri sorgulanıyor. Bu sene haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı'nda memleketine gitmek, tatil planı yapmak için hazırlık yapan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak açıklamasını bekliyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, Diyanet açıklaması Kurban Bayramı tarihi 2023

Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?

Kurban Bayramı tarihleri 2023 yılı için araştırılıyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle hem bayramı hem de yaz tatilini bir arada değerlendirmek isteyen binlerce kişi Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak soru için gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Geçtiğimiz yıl 9 gün olan Kurban Bayramı tatili haziran ayına denk gelmesi sebebiyle şimdiden merak edilmeyi başardı. Peki, 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte, Diyanet açıklaması Kurban Bayramı tarihi 2023

Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak. Salı günü arefe günü olacak. Kurban Bayramı tatili konusuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde gelişmeleri haberimize ekleyeceğiz, buradan takip edebilirsiniz.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Son Durum: KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2023, 9 GÜN MÜ? Bayram tatili kaç gün, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor, ?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

SON DAKİKA