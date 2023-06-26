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Haberler Fotohaber Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Diyanet ile Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:16

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Diyanet ile Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?

Bayramda kurban kesildikten sonra kılınan namazın olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini gerçekleştirecek olan müminler kurbanlıklarını aldı. Kurban kesilirken besmele çekilmesi ve arkasından da bazı duaların okunması gerekmektedir. Kurban kesecek olan kişinin kesmeden önce üç defa "Bismillahi Allahü ekber" demesi gerekir. Peki Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir? Diyanet ile Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Diyanet ile Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz hakkında detaylı bilgi aratmasına çıkıldı. Kurbanlıklarını keserken vatandaşların okuması gereken dualar yer alırken kılınan namaz var mı merak konusu oldu. Kurban kesmeye niyetlenen ve kurban kesmesi farz olan Müslümanlar, Kurban Bayramı yaklaşırken İslami şartlara uygun olarak kurban kesimi sağlamalıdır. Peki Kurban kesildikten sonra kılınan namaz var mı, nasıldır? Diyanet ile Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Diyanet ile Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA KILANAN NAMAZ NEDİR?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır.

DİYANET İLE KURBAN NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKÂTTIR?

Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

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Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Diyanet ile Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Diyanet ile Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır?
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