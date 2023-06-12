Diyanet tarafından yayınlana takvime göre 28 Haziran Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak idrak edilecek. Hayvan kesimi için gerekli şartlara sahip olan her kadın ve erkek kurban kesebilir, kurbana ortak olabilir, ya da kurban vekaleti verebilir. Buradan hareketle kurban kesmeye niyetlenen pek çok kişi; "kadınlar kurban kesebilir mi, kurbana ortak olabilir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir, küçükbaş ve büyükbaş kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir? İşte Diyanet açıklamasına göre detaylı bilgi