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Haberler Fotohaber Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir? Küçükbaş ve büyükbaş kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 13:01

Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir? Küçükbaş ve büyükbaş kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?

Diyanet tarafından yayınlana takvime göre 28 Haziran Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak idrak edilecek. Hayvan kesimi için gerekli şartlara sahip olan her kadın ve erkek kurban kesebilir, kurbana ortak olabilir, ya da kurban vekaleti verebilir. Buradan hareketle kurban kesmeye niyetlenen pek çok kişi; "kadınlar kurban kesebilir mi, kurbana ortak olabilir mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir, küçükbaş ve büyükbaş kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir? İşte Diyanet açıklamasına göre detaylı bilgi

Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir? Küçükbaş ve büyükbaş kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?

Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir sorusuna yanıt arıyor. Diyanet'in bu konuda açıklaması yer alıyor. Peki Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir? Küçükbaş ve büyükbaş kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?

Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir? Küçükbaş ve büyükbaş kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?

KURBANLIK OLARAK ALINAN BÜYÜKBAŞ HAYVANA ORTAK OLANLARDAN BİR KISMININ, SONRADAN BİR BAŞKASINI KENDİ HİSSELERİNE DÂHİL ETMELERİ CAİZ MİDİR?

Kurbanlık olarak alınan bir büyükbaş hayvanın ortak sayısının yediden az olması durumunda, ortaklardan bir kısmı, sonradan ortak olmak isteyen bir kişiyi kendi hisselerine dâhil etmek isteseler; her bir hisse, hayvana verilen bedelin yedide birinden az olursa, yapılan bu işlem caiz olmaz. Ancak bu hisselerden her biri hayvana verilen bedelin en az yedide biri veya daha fazlası ise ve ortak sayısı yediyi aşmazsa, o zaman ortak kabul etmek caiz olur.

Mesela; beş kişi bir büyükbaş hayvanı ortaklaşa satın alsa, sonra bir kişi bu hayvana ortak olmak istese, ortakların dördü bu kişiyi ortak olarak kabul etse de sadece biri kabul etmese; bu sonradan gelen kişinin, o dört kişinin hissesinde ortaklığı caiz olur. Zira bu durumda ortakların her birinin hissesi en az yedide birden fazladır (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 376).

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Kurbanı en fazla kaç kişi kesebilir? Küçükbaş ve büyükbaş kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?
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