Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste SON DAKİKA: Bu yıl koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
08:32
Kurban Bayramın sayılı günler kala kurbanlıklar pazara indi ve alıcı ile satıcı arasında ateşli pazarlıklar yapılıyor. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram telaşı şimdiden başladı. 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı, 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kurbanlık fiyatları 2023 güncel rakamları öğrenmek istiyor. Bu noktada büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Kurbanlık koyun, keçi, dana üzerinden pazarlıklar sürüyor. İşte, küçükbaş- büyükbaş kurbanlık fiyatları güncel rakamlar…