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Haberler Fotohaber Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste SON DAKİKA: Bu yıl koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:32

Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste SON DAKİKA: Bu yıl koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramın sayılı günler kala kurbanlıklar pazara indi ve alıcı ile satıcı arasında ateşli pazarlıklar yapılıyor. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram telaşı şimdiden başladı. 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı, 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kurbanlık fiyatları 2023 güncel rakamları öğrenmek istiyor. Bu noktada büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Kurbanlık koyun, keçi, dana üzerinden pazarlıklar sürüyor. İşte, küçükbaş- büyükbaş kurbanlık fiyatları güncel rakamlar…

Kurbanlık Fiyatları 2023|| Büyükbaş, küçükbaş koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL? Kurbanlıklar ne kadardan başlıyor?

İbadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Kurban Bayramı2nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık güncel fiyatları 2023 sorgulamaya başladı. Kurban Bayramı için kurbanlık araştırmaları başlarken kurban kesme ibatenin yerine getirecek vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Peki, bu yıl kurbanlık koyun, keçi, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…

Kurbanlık Fiyatları 2023|| Büyükbaş, küçükbaş koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL? Kurbanlıklar ne kadardan başlıyor?

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

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Kurbanlık Fiyatları 2023|| Büyükbaş, küçükbaş koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL? Kurbanlıklar ne kadardan başlıyor?

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

Kurbanlık Fiyatları 2023|| Büyükbaş, küçükbaş koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL? Kurbanlıklar ne kadardan başlıyor?

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor.

Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Kurbanlık Fiyatları 2023|| Büyükbaş, küçükbaş koyun, keçi, dana fiyatları ne kadar, kaç TL? Kurbanlıklar ne kadardan başlıyor?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları belli oldu. Küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtildi.

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