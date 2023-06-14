Kurbanlık fiyatları 2023 güncel liste son dakika: Bu yıl koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurbanlık fiyatları 2023 listesi araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Geri sayım devam ederken Müslümanlar, "Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatları en çok araştırılanlar arasında. Kesilen kurbanların etleri akraba, tanıdık, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile bölüştürülecek. Peki, 2023 Koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Kurbanlık fiyatları 2023 güncel listesi…