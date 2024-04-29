Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

VEKÂLETLE KURBAN BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Dernek ya da vakıflar henüz kurbanlık fiyatlarını açıklamadı. Vekalet yoluyla yurtiçi kesimlerde bu fiyatın yüzde 30 gerisinde olması bekleniyor.

Kurbanlık bağışının ağırlıkla yapıldığı Afrika'da Sudan gibi ülkelerde ise etin kilogram fiyatının Türkiye'nin üçte biri kadar olduğuna dikkati çeken sektör oyuncuları, burada vekaletle kesilecek olan kurbanlıklar Türkiye'nin yarı fiyatı olacağını, o nedenle bu yıl vekaletle kesimde artış beklediklerini kaydediyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, besicilerin kurban bayramı için hazırlıklara başladığını, bayrama 10 gün kala da pazarlara ineceklerini söyledi.

Yücesan, "Ülkemizde ortalama 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin adet da büyükbaş hayvan kurban olarak kesiliyor. Ancak 2019'da yaşanan pandemi etkisiyle arztalep dengesinin bozulmasıyla bu miktarlarda günümüze kadar yüzde 20 gibi bir azalma meydana geldi" dedi. Bu yıl büyükbaş hayvan canlı kilogram fiyatının 280-340 TL, küçükbaşın ise 250-300 TL olacağını aktaran Yücesan, "Bu fiyatlar, bir önceki yıla göre yüzde 80-90 artışa tekabül ediyor. O nedenle bu yıl da bir düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.