Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
15:42
Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Kurbanlık fiyatları 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 16 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. İki aydan daha az bir zaman kalırken Müslümanlar, "Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kesilen kurbanların etleri akraba, tanıdık, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile bölüştürülecek. İşte, Kurbanlık fiyatları 2024 listesi…