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Haberler Fotohaber Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:42

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 16 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. İki aydan daha az bir zaman kalırken Müslümanlar, "Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kesilen kurbanların etleri akraba, tanıdık, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile bölüştürülecek. İşte, Kurbanlık fiyatları 2024 listesi…

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. İslam alemi, senenin ikinci ve son dini bayramı olan Kurban Bayramı'nı karşılamak için gün sayıyor. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram telaşı başladı. 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı, 19 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Geri sayım devam ederken Müslümanlar, ''Koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularını gündeme taşıdı. Pazara inen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. İşte, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları 2024 listesi ile canlı dana, koç, koyun kilogram fiyatı...

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2024 NE KADAR?

Senenin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, bu yıl 16 Haziran'da başlayacak.

Bayrama sayılı günler kalırken vatandaşın kurbanlık arayışı başladı. Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu.

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Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

KURBANLIK FİYATI 13 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yaklaşan bayram öncesinde kurbanlık fiyatları belirlendi. Bu yıl artan et fiyatlarına paralel kurbanlık fiyatları da geçen yıla göre iki katına yakın artış gösterdi.

Buna göre büyükba canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında, küçükbaş ise 250 ila 300 TL arasında olacak. Bu durumda küçükbaş fiyatı 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise hisse fiyatı 20 bin ila 30 bin TL arasında seyredecek.

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

3.3 MİLYON HAYVAN

Her yıl Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin civarında da büyükbaş hayvan pazara iniyor. Ancak bu yıl geçmiş yıllara göre satış miktarında düşüş bekleniyor. Sektör oyuncuları, pazara çıkan hayvan sayısının da yüzde 20 düşük olacağını belirtiyor.

Kurbanlık fiyatları 2024: Bu yıl tosun, koç, koyun, dana, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

VEKÂLETLE KURBAN BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Dernek ya da vakıflar henüz kurbanlık fiyatlarını açıklamadı. Vekalet yoluyla yurtiçi kesimlerde bu fiyatın yüzde 30 gerisinde olması bekleniyor.

Kurbanlık bağışının ağırlıkla yapıldığı Afrika'da Sudan gibi ülkelerde ise etin kilogram fiyatının Türkiye'nin üçte biri kadar olduğuna dikkati çeken sektör oyuncuları, burada vekaletle kesilecek olan kurbanlıklar Türkiye'nin yarı fiyatı olacağını, o nedenle bu yıl vekaletle kesimde artış beklediklerini kaydediyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, besicilerin kurban bayramı için hazırlıklara başladığını, bayrama 10 gün kala da pazarlara ineceklerini söyledi.

Yücesan, "Ülkemizde ortalama 2.5 milyon adet küçükbaş, 800 bin adet da büyükbaş hayvan kurban olarak kesiliyor. Ancak 2019'da yaşanan pandemi etkisiyle arztalep dengesinin bozulmasıyla bu miktarlarda günümüze kadar yüzde 20 gibi bir azalma meydana geldi" dedi. Bu yıl büyükbaş hayvan canlı kilogram fiyatının 280-340 TL, küçükbaşın ise 250-300 TL olacağını aktaran Yücesan, "Bu fiyatlar, bir önceki yıla göre yüzde 80-90 artışa tekabül ediyor. O nedenle bu yıl da bir düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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