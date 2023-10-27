Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:30

Kuru Otlar Üstüne Film konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için Türkiye'nin adayı olan Kuru Otlar üstüne vizyonda mı?

Ünlü yönetmen, senarist Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi olan ve ödüllere aday olan Kuru Otlar Üstüne Filmi için konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor. Sinemaseverlerin yakından takip ettiği Merve Dizdar'a Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü getiren Kuru Otlar Ütüne filmi şimdi de genç ve başarılı oyuncu Ece Bağcı 59. Chicago Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazandırdı. Peki, Kuru Otlar Üstüne film konusu nedir, hangi ödülleri aldı? Kuru Otlar Üstüne vizyonda mı? İşte, film hakkında merak edilenler...