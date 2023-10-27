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Haberler Fotohaber Kuru Otlar Üstüne Film konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için Türkiye'nin adayı olan Kuru Otlar üstüne vizyonda mı?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:30

Kuru Otlar Üstüne Film konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için Türkiye'nin adayı olan Kuru Otlar üstüne vizyonda mı?

Ünlü yönetmen, senarist Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi olan ve ödüllere aday olan Kuru Otlar Üstüne Filmi için konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor. Sinemaseverlerin yakından takip ettiği Merve Dizdar'a Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü getiren Kuru Otlar Ütüne filmi şimdi de genç ve başarılı oyuncu Ece Bağcı 59. Chicago Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazandırdı. Peki, Kuru Otlar Üstüne film konusu nedir, hangi ödülleri aldı? Kuru Otlar Üstüne vizyonda mı? İşte, film hakkında merak edilenler...

KURU OTLAR ÜSTÜNE filmi konusu ve oyuncuları! Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar üstüne vizyonda mı?

Kuru Otlar Üstüne, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve senaryosunu Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdığı 2023 çıkışlı bir Türk dram filmidir. Film tekrak Ece Bağcı'nın ödül almasıyla gündeme geldi. İşte, yaşanan gelişme sonrası Kuru Otlar Filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgiler...

KURU OTLAR ÜSTÜNE filmi konusu ve oyuncuları! Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar üstüne vizyonda mı?

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLM KONUSU

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı sosyal bilgiler öğretmeni Kenan ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir.

Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki Sevim de vardır. Sevim'in defterinde Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem Samet hem de Sevim küçük düşer.

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KURU OTLAR ÜSTÜNE filmi konusu ve oyuncuları! Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar üstüne vizyonda mı?

Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden Sevim öfkelendikten sonra Samet'in hayalleri, Kenan'la birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır.

Samet asıl hedefin Kenan olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Suçlamadan adını temize çıkarmaya çalışırken köy kurallarına uyma zorluğuyla karşı karşıya kalır. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca da işler değişir.

KURU OTLAR ÜSTÜNE filmi konusu ve oyuncuları! Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar üstüne vizyonda mı?

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim
Erdem Şenocak - Tolga
Yüksel Aksu - Vahit
Münir Can Cindoruk - Feyyaz
Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

KURU OTLAR ÜSTÜNE filmi konusu ve oyuncuları! Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar üstüne vizyonda mı?

Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Hademe
S. Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime

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