KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE EKRANI!

Giriş Tarihi: 13.12.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 18:55

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizi her hafta sıralamada rakiplerine fark atıyor. İzleyicinin severek izlediği dizi ilk sezondan itibaren başarısıyla dünya çapında konuşuluyor. Her hafta tarihi anlara yolculuk yaptıran Kuruluş Osman 140. bölüm ile bu hafta izleyiciyi heyecanlı anlar bekliyor. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir? Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Soruları bu akşam yayınlanan yeni bölüm ile cevap bulacak. İşte, Kuruluş Osman 140. bölüm izle!