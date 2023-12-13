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Haberler Fotohaber KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE EKRANI!
Giriş Tarihi: 13.12.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 18:55

KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE EKRANI!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizi her hafta sıralamada rakiplerine fark atıyor. İzleyicinin severek izlediği dizi ilk sezondan itibaren başarısıyla dünya çapında konuşuluyor. Her hafta tarihi anlara yolculuk yaptıran Kuruluş Osman 140. bölüm ile bu hafta izleyiciyi heyecanlı anlar bekliyor. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir? Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Soruları bu akşam yayınlanan yeni bölüm ile cevap bulacak. İşte, Kuruluş Osman 140. bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE EKRANI!

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer gibi önemli oyuncuları buluşturan dizi her hafta Çarşamba akşamı izleyciziyle ATV ekranlarında buluşuyor. Başarılı dizi reytinglerde birinci olmasının yanı sıra, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Peki, bu hafta neler olacak? İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm özeti ve Kuruluş Osman 140. bölüm izle ekranı!

KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE EKRANI!

KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM ÖZETİ

Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'i öldürebilmek için nasıl bir oyun kurarlar?

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KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE EKRANI!

Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Bu restleşmenin sonu nereye varacaktır?

Karacelasun, Orhan Bey'le karşı karşıya gelir. Aralarındaki vuruşma devam ederken Osman Bey'in ortaya çıkışıyla Karacelasun iyice köşeye sıkışır. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE EKRANI!

Orhan Bey Holofira'yla evlenmek istediğini annesine net bir şekilde söyler. Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Malhun Hatun Holofira'ya içini döker. Bir Bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah eder. Holofira aynı fedakarlıkları edebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE EKRANI!

Vasilis'in Uç Pazar'dan kaçtığını öğrenen Yakup Bey'in tepkisi nelere sebep olacaktır? Orhan Bey ve Alaeddin Bey, Mehmet'in elinden kaçırdığı Vasilis'i nasıl yakalamışlardır? Bunun Uç Pazar'daki yankısı ne olacaktır?

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