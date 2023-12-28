KURULUŞ OSMAN 142. bölüm izle full HD | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Giriş Tarihi: 28.12.2023 06:06
Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
09:41
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 142. bölümüyle izleyicisi ile buluşuyor. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren Kuruluş Osman 142. bölüm izle ile tarihi dizi severlerle buluştu. Reyting rekorları kıran dizinin bu haftaki bölümünde Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun'a karşı var güçleriyle savaşırlar. Osman Bey, takas meselesinde Yakup Bey'e kimin akıl verdiğini sorgular. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm izle ekranı ve son bölümden tüm detaylar…