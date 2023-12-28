KURULUŞ OSMAN 142. bölüm izle full HD | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle

Yakup Bey, Mehmet'in düştüğü tuzağı büyük zayıflık olarak görmektedir. Bu zafiyetin bedelini nasıl ödetecektir? Osman Bey, şehitlerinin intikamını almak için Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Karacelasun'un çarpışması nelere sebep olacaktır?