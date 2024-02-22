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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 150.bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın gelecek bölümünde neler olacak? TIKLA İZLE
Giriş Tarihi: 22.02.2024 00:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 00:51

Kuruluş Osman 150.bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın gelecek bölümünde neler olacak? TIKLA İZLE

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 150. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

Kuruluş Osman 150.bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın gelecek bölümünde neler olacak? TIKLA İZLE

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecan artarken yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyiciler fragmanı merak ediyorlar. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

Kuruluş Osman 150.bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın gelecek bölümünde neler olacak? TIKLA İZLE

KURULUŞ OSMAN 150. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 150. bölüm fragmanı yayında. Dizinin yeni bölümünün tamamlanmasının ardından fragmanı ATV resmi sitesinde yayınladı!

KURULUŞ OSMAN 150. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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Kuruluş Osman 150.bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın gelecek bölümünde neler olacak? TIKLA İZLE

KURULUŞ OSMAN 149. BÖLÜM ÖZETİ

"Orduyu hazırlayasınız, gayrı savaş vaktidir!"

OSMAN BEY, TACEDDİN NOYAN'I GAFİL AVLIYOR!

Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alır. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey cezasını keser.

Kuruluş Osman 150.bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın gelecek bölümünde neler olacak? TIKLA İZLE

ELÇİM HATUN VE ORHAN BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Efendize Elçim Hatun ve yengesi Ayça, Orhan Bey hakkında konuşurlar. Orhan Bey'in yiğitliğini öven Elçim Hatun'un gerçek hisleri nedir? Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif eder. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini ister. Osman Bey buna ne cevap verecektir? Orhan bir yanda Holofira varken bu teklife karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Kuruluş Osman 150.bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın gelecek bölümünde neler olacak? TIKLA İZLE

ALAEDDİN BEY, GONCA'YI İYİLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Alaeddin Bey vurulan Gonca Hatun'u Yenişehir Sarayı'na getirmeye çalışır. Alaeddin Bey kimseye görünmeden Gonca Hatun'u iyileştirebilecek midir?

İMREN TEGİN'İN BAYINDIR BEY HAMLESİ!

İmren Tegin son kayı ölene kadar sulhun bitmeyeceğini söyler. Osman Bey'e savaş açan İmren Tegin gözdağı vermek için kanlar içindeki Bayındır Bey'i Yenişehir'e getirir.

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