Kuruluş Osman 150.bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın gelecek bölümünde neler olacak? TIKLA İZLE

ELÇİM HATUN VE ORHAN BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Efendize Elçim Hatun ve yengesi Ayça, Orhan Bey hakkında konuşurlar. Orhan Bey'in yiğitliğini öven Elçim Hatun'un gerçek hisleri nedir? Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif eder. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini ister. Osman Bey buna ne cevap verecektir? Orhan bir yanda Holofira varken bu teklife karşı nasıl bir tavır takınacaktır?