Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

ATV'nin beşinci sezonunda da izlenme rekorlar kıran dizisi Kuruluş Osman 152. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan gibi isimleri bir araya getiren yapım, bu haftaki sahneleriyle de izleyicileri ekranlara kilitleyecek. 152. Bölümde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken Kütahya'dan gelen bir haber Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.