Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
18:17
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 152. Bölüm ile 13 Mart 2024 Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizi, yine macera ve aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor. Tarihi, kurgu ve dram türündeki yapımda bu hafta Osman Bey yeni bir oyun kurarken Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi devam etmektedir. İşte, 13 Mart 2024 ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…