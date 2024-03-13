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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:17

Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 152. Bölüm ile 13 Mart 2024 Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizi, yine macera ve aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye geliyor. Tarihi, kurgu ve dram türündeki yapımda bu hafta Osman Bey yeni bir oyun kurarken Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi devam etmektedir. İşte, 13 Mart 2024 ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

ATV'nin beşinci sezonunda da izlenme rekorlar kıran dizisi Kuruluş Osman 152. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan gibi isimleri bir araya getiren yapım, bu haftaki sahneleriyle de izleyicileri ekranlara kilitleyecek. 152. Bölümde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken Kütahya'dan gelen bir haber Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 152. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

13 Mart 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 152. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

KURULUŞ OSMAN 152. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman'ın 13 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 152. Bölümünde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken Kütahya'dan gelen bir haber Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur.

Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

Osman Bey yeni bir oyun kurmaktadır. "Düşümüz ömrümüzden uzundur yolumuz atlarımızın aşacağından çetindir" diyerek ordusunu hedefine hazırlamaktadır.

Kuruluş Osman 152. Bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı

Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi sürmektedir. Holofira'nın durumu Orhan Bey ve Elçim Hatun'un arasında nelere sebep olacaktır?

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