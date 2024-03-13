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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 23:16

Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi son olarak 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı yapımın son bölümünde Orhan Bey Olcaytu'nun kervanına büyük bir tuzak kurarken Osman Bey ve İmren Tegin karşı karşıya gelir. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin tarihi, aksiyon, macera ve dram türlerindeki dizisi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. 152. bölümde Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Evlenelim!" der. Öte yandan Osman Bey ve İmren Tegin'in karşılaşması nasıl bitecek merak konusudur. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Kuruluş Osman 153. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 152. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

13 Mart 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 152. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 153. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kuruluş Osman 153. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 153. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 152. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman'ın 13 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 152. Bölümünde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken Kütahya'dan gelen bir haber Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur.

Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Osman Bey yeni bir oyun kurmaktadır. "Düşümüz ömrümüzden uzundur yolumuz atlarımızın aşacağından çetindir" diyerek ordusunu hedefine hazırlamaktadır.

Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi sürmektedir. Holofira'nın durumu Orhan Bey ve Elçim Hatun'un arasında nelere sebep olacaktır?

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