Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin tarihi, aksiyon, macera ve dram türlerindeki dizisi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. 152. bölümde Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Evlenelim!" der. Öte yandan Osman Bey ve İmren Tegin'in karşılaşması nasıl bitecek merak konusudur. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Kuruluş Osman 153. Bölüm fragmanı izle ekranı!