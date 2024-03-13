Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı: ATV Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
23:16
Kuruluş Osman 153. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi son olarak 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı yapımın son bölümünde Orhan Bey Olcaytu'nun kervanına büyük bir tuzak kurarken Osman Bey ve İmren Tegin karşı karşıya gelir. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...