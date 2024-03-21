Kuruluş Osman 154.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecan artarken yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyiciler fragmanı merak ediyorlar. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?