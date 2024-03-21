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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 154.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 21.03.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 00:33

Kuruluş Osman 154.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 153. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Holafira ve Orhan arasında yaşananlar gündeme damga vurdu. Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

Kuruluş Osman 154.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecan artarken yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyiciler fragmanı merak ediyorlar. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

Kuruluş Osman 154.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Son olarak 153. bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın 154. bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN!

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Kuruluş Osman 154.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman dizisi son olarak 20 Mart Çarşamba günü 153. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü tek parça aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler

Kuruluş Osman 154.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve İmren Tegin hesaplaşıyor

OSMAN BEY'İN OYUNU

Osman Bey yeni bir oyun kurmaktadır. "Düşümüz ömrümüzden uzundur yolumuz atlarımızın aşacağından çetindir" diyerek ordusunu hedefine hazırlamaktadır.

ORHAN BEY, HOLOFİRA VE ELÇİM HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi sürmektedir. Holofira'nın durumu Orhan Bey ve Elçim Hatun'un arasında nelere sebep olacaktır?

Kuruluş Osman 154.bölüm fragmanı || ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

GONCA HATUN'UN ALAEDDİN BEY'E CEVABI NE OLACAK?

Mehmet Bey'in Kütahya'dan getirdiği haber Gonca ve Alaeddin açısından büyük bir sorunu ortaya çıkarmıştır. Alaeddin Bey "Evlenelim!" der. Gonca Hatun buna nasıl cevap verecektir?

MALHUN HATUN OLIVIA'DAN HESAP SORUYOR

Malhun Hatun, Olivia'yı zindana atmıştır, olanları açığa çıkartmakta kararlıdır. Malhun Hatun Olivia'nın oyununu çözebilecek midir?

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