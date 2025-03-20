Giriş Tarihi: 20.03.2025 06:06
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
06:06
KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı
ATV'nin ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 185. bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği yapım, her Çarşamba büyük bir heyecanla izleniyor. Yeni bölümde Bala Hatun, Begüm Sofia'yı gözlemlemesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendirirken, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin nerede olduğunu öğrenmeye kararlı olan Alaeddin Bey, tehlikeli bir görev üstlenerek Akhisar Kalesi'ne gizlice girer. Gelişmelerin büyük merak uyandırdığı yeni bölümde, aksiyon ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, full HD