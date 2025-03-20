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Haberler Fotohaber KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı
Giriş Tarihi: 20.03.2025 06:06 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 06:06

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı

ATV'nin ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 185. bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği yapım, her Çarşamba büyük bir heyecanla izleniyor. Yeni bölümde Bala Hatun, Begüm Sofia'yı gözlemlemesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendirirken, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin nerede olduğunu öğrenmeye kararlı olan Alaeddin Bey, tehlikeli bir görev üstlenerek Akhisar Kalesi'ne gizlice girer. Gelişmelerin büyük merak uyandırdığı yeni bölümde, aksiyon ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kuruluş Osman son bölüm izle, tek parça, full HD

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı

Kuruluş Osman 185. bölümü, ATV ekranlarında seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Bala Hatun'un kızını bulmak için verdiği mücadele sürerken, Osman Bey de düşmanlarına karşı mücadelesine devam ediyor. Dizinin yeni bölümü, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatıyor. İşte, 19 Mart 2025 tarihli Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça, full HD

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 185.bölümüyle 19 Mart saat 21.00'da ATV ekranlarında. Diziye ait bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN İZLE

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KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

"Bu toprakların hakimi benim!"

OSMAN BEY, ULUGAN'A KARŞI HAMLESİNİ YAPIYOR!

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür.

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı

BALA HATUN, GEÇMİŞİN PERDESİNİ ARALIYOR

Sofia'yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendiren Bala Hatun, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey oldukça tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesine sızar. Alaeddin ve Gonca Halime'yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri öğrenirler. Rahibe, Halime'nin adının Poena olduğunu söyler. Bala Hatun Rahibe'yi yaşatıp, Halime'nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle tamamı

ESENBİKE HATUN'UN KURDUĞU TUZAK!

Esenbike uçlardaki Türkmen beylerinin biadını alarak gücünü perçinleyip Osman Bey'i iyice yalnız bırakmak istemektedir. Osman Bey ise Esenbike'nin planını bozmak için ona Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynayacaktır. Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır? Osman Bey, Esenbike Hatun'un kurduğu oyunu bozabilecek midir? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun'un ittifak teklifine nasıl bir tepki verecektir?