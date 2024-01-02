Kuruluş Osman yarın var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile 3 Ocak 2024 Kuruluş Osman 143. bölüm yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Reyting rekorları kıran dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun'a karşı var güçleriyle savaşmıştı. 3 Ocak 2024 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı belli oldu. Yarın sevilen dizinin yayın saatinde İkizler Projesi Yabancı sinema filmi ekrana gelecek. Peki, Kuruluş Osman 143. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziye dair merak edilenler…