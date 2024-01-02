Giriş Tarihi: 02.01.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
21:00
Kuruluş Osman yarın var mı yok mu, neden yok? ATV yayın akışı ile 3 Ocak 2024 Kuruluş Osman 143. bölüm yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Çarşamba günleri seyircisi ile buluşan dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey gibi başarılı isimleri yer alıyor. 3 Ocak 2024 ATV yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde İkizler Projesi Yabancı sinema filmi ekrana gelecek. Bu noktada Kuruluş Osman 143. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kuruluş Osman yarın neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler...