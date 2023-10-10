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Haberler Fotohaber KURULUŞ OSMAN HOLOFİRA KİMDİR, Nilüfer Hatun nasıl öldü? İşte tarihteki yeri ve hayatı! Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:40

KURULUŞ OSMAN HOLOFİRA KİMDİR, Nilüfer Hatun nasıl öldü? İşte tarihteki yeri ve hayatı! Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 5. sezon ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna birçok oyuncu katıldı. Beşinci sezonda yapıma dahil olan isimlerden biri Ecem Sena Bayır oldu. Bayır, dizide Orhan Gazi'nin eşi Holofira (Nilüfer Hatun) karakterine hayat verecek. Bu noktada Ecem Sena Bayır hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman Holofira tarihte yeri ve hayatı bir kez daha merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kuruluş Osman Holofira kimdir, hangi tekfurun kızı, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ecem Sena Bayır hakkında bilgiler…

Kuruluş Osman Holofira kimdir, tarihte hayatı nasıl? Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

Kuruluş Osman Holofira kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ile ekranlara dönüş yapıyor. Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u buluşturan yapıma yeni isimler dahil oldu. Bu isimlerden biri olan Ecem Sena Bayır Holofira karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Kuruluş Osman Holofira tarihte kimdir, Nilüfer Hatun nasıl öldü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır hayatı hakkında merak edilenler…

Kuruluş Osman Holofira kimdir, tarihte hayatı nasıl? Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

KURULUŞ OSMAN 5. SEZON İLE EKRANLARA DÖNÜŞ YAPIYOR!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 4 Ekim Çarşamba akşamı beşinci sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak olan dizinin beşinci sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler.

Dizide Holofira karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman Holofira kimdir, tarihte hayatı nasıl? Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

KURULUŞ OSMAN HOLOFİRA KİMDİR?

1283 yılında doğan Holofira, Yarhisar Tekfuru'nun kızıdır. Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi'nin eşi ve Birinci Murat'ın annesidir. Nilifer Hatun adını taşıyan Holofira, Orhan Gazi ile evlendirilmeden önce Bilecik Tekfuru'nun oğluyla nişanlı olduğu bilinmektedir.

Osmanlıların 1299'da Bilecik'i ele geçirmeleri sonrası esir alındığı ve Osman Gazi tarafından oğlu Orhan Gazi ile evlendirildiği söylenmektedir. Aktarılanlara göre Nilüfer Hatun, cariye durumundaki ilk padişah hanımıdır.

Kuruluş Osman Holofira kimdir, tarihte hayatı nasıl? Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

Osmanlı Hanedanı'na anne tarafından Rum genetiği taşıyan ilk şehzadeleri de o doğurmuştur. 1360 yılında ölen Gazi Süleyman Paşa ile ondan on yaş daha küçük olan üçüncü Osmanlı padişahı I. Murad'ın annesidir.

Faslı gezgin İbn Battuta'nın İznik'te bizzat görüştüğü ve Beylun Hâtun olarak tanıttığı, Orhan Gazi'nin baş hâtunudur. Nilüfer, "lotus" adındaki kutsal çiçek anlamına gelir. Onun bu ismi, İznik'teki imaretinin kitabesinde yazılıdır.

İbn Battuta'nın naklettiğine göre Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da oturmayan Beylun Hâtun, ondan ayrı olarak o yıllarda "Anadolu'nun Kudüs'ü" olarak adlandırılabilecek kadar Hristiyanlarca kutsal kabul edilen İznik'te ikamet etmekteydi.

Kuruluş Osman Holofira kimdir, tarihte hayatı nasıl? Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi-filmlerde oynadı?

ECEM SENA BAYIR KİMDİR?

21 Nisan 1996 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Ecem Sena Bayır, lise yıllarında yabancı dil eğitimi aldığı için üniversiteyi de dil üzerine okumak istedi.

İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nü kazandı anca lisans eğitimini bitirmesine rağmen alttan kalan dersleri sebebiyle mezun olamadı.

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