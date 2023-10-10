KURULUŞ OSMAN HOLOFİRA KİMDİR, Nilüfer Hatun nasıl öldü? İşte tarihteki yeri ve hayatı! Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 5. sezon ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna birçok oyuncu katıldı. Beşinci sezonda yapıma dahil olan isimlerden biri Ecem Sena Bayır oldu. Bayır, dizide Orhan Gazi'nin eşi Holofira (Nilüfer Hatun) karakterine hayat verecek. Bu noktada Ecem Sena Bayır hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman Holofira tarihte yeri ve hayatı bir kez daha merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kuruluş Osman Holofira kimdir, hangi tekfurun kızı, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ecem Sena Bayır hakkında bilgiler…