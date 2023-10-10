KURULUŞ OSMAN HOLOFİRA KİMDİR, Nilüfer Hatun nasıl öldü? İşte tarihteki yeri ve hayatı! Kuruluş Osman’ın Holofira’sı Ecem Sena Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osmanlı Hanedanı'na anne tarafından Rum genetiği taşıyan ilk şehzadeleri de o doğurmuştur. 1360 yılında ölen Gazi Süleyman Paşa ile ondan on yaş daha küçük olan üçüncü Osmanlı padişahı I. Murad'ın annesidir.

Faslı gezgin İbn Battuta'nın İznik'te bizzat görüştüğü ve Beylun Hâtun olarak tanıttığı, Orhan Gazi'nin baş hâtunudur. Nilüfer, "lotus" adındaki kutsal çiçek anlamına gelir. Onun bu ismi, İznik'teki imaretinin kitabesinde yazılıdır.

İbn Battuta'nın naklettiğine göre Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da oturmayan Beylun Hâtun, ondan ayrı olarak o yıllarda "Anadolu'nun Kudüs'ü" olarak adlandırılabilecek kadar Hristiyanlarca kutsal kabul edilen İznik'te ikamet etmekteydi.