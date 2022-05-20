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Haberler Fotohaber Kütahya Antlaşması Önemi - Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları
Giriş Tarihi: 20.05.2022 17:21 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 17:21

Kütahya Antlaşması Önemi - Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Kütahya Antlaşması, bilinen diğer antlaşmalardan farklı olarak devletler arası ilişkiler için değil iç karışıklık ve isyan bastırma amacı ile yapılmıştır bir antlaşmadır. Yapılış amacı ile kendini farklı ve önemli kılan Kütahya Antlaşması tarih derslerinde ve sınavlarda öğrencilerin karşısına sıklıkla çıkan konulara dahil bir olaydır. Peki, Kütahya Antlaşması tarihi, önemi, maddeleri, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kütahya Antlaşması tarafları kimlerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Kütahya Antlaşması Önemi - Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

19. Yüzyılda birçok savaşla mücadele eden Osmanlı, tarihinde en çok yıpranmış ve güç kaybına uğramış olduğu bir dönemde iken yaşanan isyan sonucunda Kütahya Antlaşması'nı yapmıştır. Yaşanacak olan bir iç savaşın önüne geçecek olan Kütahya Antlaşması tarihi, tarafları ve maddeleri nelerdir? Kütahya Antlaşması'nın önemi, nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte detaylı bilgiler...

Kütahya Antlaşması Önemi - Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Kütahya Antlaşması Önemi

Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi devlet adamlarından Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın çıkardığı isyanlar ve tehditleri sonucunda imzalanmıştır. Osmanlı, Mora adasında başlayan halktan birçok Türk Müslüman kişinin katledildiği isyanları bastırabilmek için Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiştir.

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Kütahya Antlaşması Önemi - Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

İsyancı Rum ve Yunan donanmaları tarafından Kendi donanması zarar gören Mehmet Ali Paşa bu zararın karşılığı olarak Osmanlı Devleti'nden Mora'yı istemiştir. Bu isteği kabul edilmeyen paşa, ordusu ile beraber Kütahya'ya kadar ilerlemiştir. Kendi devlet adamıyla arasında antlaşma yapması ne yazık ki Osmanlı Devleti'ne prestij kaybettiren bir durum olmuştur.

Kütahya Antlaşması Önemi - Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları

Kütahya Antlaşması, 13 Mayıs 1833 tarihinden Osmanlı Hanedanı ve kendinin Mısır valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında yapılmıştır. Bu antlaşmanın yapılma nedenlerinin en başında Osmanlı'nın hali hazırda başka isyanlarla meşgul olması ve Mehmet Ali Paşa'nın Kütahya'ya kadar ordusu ile gelmesini tehlikeli bulmasıdır.

Kütahya Antlaşması Önemi - Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Kütahya Antlaşması'nın imzalanması şu sonuçları doğurmuştur; dönemin Osmanlı padişahı 2. Mahmut kendi valisi karşısında itibar kaybına uğramıştır.

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