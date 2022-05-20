Kütahya Antlaşması Önemi - Kütahya Antlaşması Tarihi, Tarafları, Maddeleri, Nedenleri Ve Sonuçları

Giriş Tarihi: 20.05.2022 17:21 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 17:21

Kütahya Antlaşması, bilinen diğer antlaşmalardan farklı olarak devletler arası ilişkiler için değil iç karışıklık ve isyan bastırma amacı ile yapılmıştır bir antlaşmadır. Yapılış amacı ile kendini farklı ve önemli kılan Kütahya Antlaşması tarih derslerinde ve sınavlarda öğrencilerin karşısına sıklıkla çıkan konulara dahil bir olaydır. Peki, Kütahya Antlaşması tarihi, önemi, maddeleri, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kütahya Antlaşması tarafları kimlerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.