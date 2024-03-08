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Haberler Fotohaber Kütahya sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Kütahya İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 22:43

Kütahya sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Kütahya İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Ramazan gelip çattı. İlk oruç 11 Mart günü tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Böylece 81 ilin iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek müslümanlar Kütahya iftar vakitleri araştırmasına başladı. Ramazanın ilk orucunu tutacak vatandaşlar Kütahya İmsakiye 2024 ile Kütahya iftar vakti, imsak ve sahur saati bilgisini kontrol ediyor. Peki; Kütahya sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar.

Kütahya sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Kütahya İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Kütahya iftar ve sahur vakti Ramazan ayının gelişi ile birlikte araştırılıyor. 9 Nisan Salı gününe kadar müslümanlar, sabah imsak saati ile akşam ezan saati arasında otuz gün boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek. Oruçlar açıldıktan sonra her akşam camilerin yolu tutulacak ve teravih namazları kılınacak. Peki; Kütahya sahur vakti saat kaçta? İşte, 2024 Kütahya İmsakiye ve namaz vakitleri.

Kütahya sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Kütahya İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

KÜTAHYA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Kütahya İftar Vakti: 19:10

Kütahya Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

Kütahya Teravih Namazı Vakti: 20:27
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Kütahya İftar Vakti: 19:11

Kütahya Sahur (İmsak) Vakti: 05:47

Kütahya Teravih Namazı Vakti: 20:28

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Kütahya İftar Vakti: 19:12

Kütahya Sahur (İmsak) Vakti: 05:45

Kütahya Teravih Namazı Vakti: 20:29

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Kütahya sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Kütahya İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Kütahya sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Kütahya İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

KÜTAHYA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Aslanapa ÇAL KY.C.

Merkez BAHÇELİEVLER C.

Merkez KARAGÖZ AHMET PAŞA C.

Merkez DUAGÜR C.

Emet KOCAALAN C.

Gediz FATİH C.

Merkez TAKVACILAR C.

Merkez TAKVACILAR C.

Tavşanlı ÇUKURKÖY MAH.ESENTEPE C.

Simav HİSARARDI C.

Merkez ŞÜKÜR MESCİDİ

Tavşanlı MOYMUL MH.YK.C.

Tavşanlı KAVAKLI C.

Gediz HACIKADİRBEY C.

Gediz HACIKADİRBEY C.

Simav SOFTA C.

Merkez EYÜP SULTAN C.

Merkez MOLLABEY C.

Kütahya sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Kütahya İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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