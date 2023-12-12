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Haberler Fotohaber KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, işlem tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:38

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, işlem tarihi açıklandı mı?

Kuzey Boru işlem tarihi için yatırımcılar heyecanlı bekleyişe geçti. Kuzey Boru halka arz sonuçları belli oldu. SPK tarafından onay alan Kuzey Boru A.Ş. talep toplama işlemlerini 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirmişti. Altyapı ve üst yapı için boru ve ek parçaların üretimini, bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını yapan Kuzey Boru, halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payları, 36,20 TL sabit fiyattan satışa sundu KBORU bist koduyla işlem görecek. Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Soruları yanıtlarına kavuşmuşken yatırımcılar "borsada ne zaman işlem görecek" sorusuna yöneldi.

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, işlem tarihi açıklandı mı?

2 gün boyunca talep toplayan Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı. SPK onayı ile halka arz olan Kuzey Boru'nun halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payları, 36,20 TL sabit fiyattan satışa sunuldu. Kuzey Boru A.Ş. halka arzının büyüklüğü 868,8 milyon TL, halka açıklık oranı ise %24 olarak açıklandı. Şirketin bireysel yatırımcılara kaç lot dağıttığı da belli oldu. İşte halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihleri…

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, işlem tarihi açıklandı mı?

KUZEY BORU HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Kuzey Boru halka arzında katılım rakamları ve detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak 8 Aralık 2023 günü saat 18.30'dan itibaren hisseler katılımcıların hesabına yansıdı.

Buna göre Kuzey Boru halka arzında katılımcılara kişi başı 7 lot (253 TL) hisse dağıtımı yapıldı.

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KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, işlem tarihi açıklandı mı?

KUZEY BORU BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kuzey Boru paylarının önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Tarih ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, işlem tarihi açıklandı mı?

KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım endeksine uygun olarak görülen Kuzey Boru payları için hisse alış ekranından giriş yapılabilecek.

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, işlem tarihi açıklandı mı?

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