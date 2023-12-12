Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:38

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, işlem tarihi açıklandı mı?

Kuzey Boru işlem tarihi için yatırımcılar heyecanlı bekleyişe geçti. Kuzey Boru halka arz sonuçları belli oldu. SPK tarafından onay alan Kuzey Boru A.Ş. talep toplama işlemlerini 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirmişti. Altyapı ve üst yapı için boru ve ek parçaların üretimini, bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını yapan Kuzey Boru, halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payları, 36,20 TL sabit fiyattan satışa sundu KBORU bist koduyla işlem görecek. Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Soruları yanıtlarına kavuşmuşken yatırımcılar "borsada ne zaman işlem görecek" sorusuna yöneldi.