Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

LAZ VAMPİR: TİRAKULA KONUSU

Vlad Tepeş "Kazıklı Voyvoda" namı diğer Drakula aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşidir. Fatih'in emriyle Drakula'nın kellesini kesen Koçoğlu ise Drakula'nın ısırığıyla vampir olduğu için onu öldürdüğü anda kendisi de ölür. Günümüze gelindiğinde efsane gerçek olur ve Drakula dirilince, Vampir avcısı Koçoğlu da 2012'de dirilir.