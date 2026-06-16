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Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:11
Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV'de!
Bir vampirin yaşamı başlı başına sıra dışıyken, Karadenizli bir karakterin bedeninde hayat bulması olayları bambaşka bir noktaya taşıyor. Laz Vampir: Tirakula, Drakula efsanesini yerel mizahla harmanlayarak izleyicilere eğlenceli ve absürt bir hikâye sunuyor. Komedi dolu yapım, sıra dışı karakterleri ve renkli olay örgüsüyle dikkat çekiyor. İşte Laz Vampir: Tirakula filminin konusu ve oyuncu kadrosu...