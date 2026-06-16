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Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:11

Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV'de!

Bir vampirin yaşamı başlı başına sıra dışıyken, Karadenizli bir karakterin bedeninde hayat bulması olayları bambaşka bir noktaya taşıyor. Laz Vampir: Tirakula, Drakula efsanesini yerel mizahla harmanlayarak izleyicilere eğlenceli ve absürt bir hikâye sunuyor. Komedi dolu yapım, sıra dışı karakterleri ve renkli olay örgüsüyle dikkat çekiyor. İşte Laz Vampir: Tirakula filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

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Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

2012 yılında vizyona giren Laz Vampir: Tirakula, klasik vampir hikâyelerine farklı bir yorum getiriyor. Yüzyıllar sonra yeniden hayata dönen Drakula, dikkat çekmemek için bir Laz taksicinin bedenine girer. Ancak yeni kimliğine tam olarak uyum sağlayamayınca kendisini "Tirakula" olarak tanıtmaya başlar. Mizah ve fantastik unsurları bir araya getiren film, eğlenceli hikâyesiyle öne çıkıyor.

Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

LAZ VAMPİR: TİRAKULA KONUSU

Vlad Tepeş "Kazıklı Voyvoda" namı diğer Drakula aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşidir. Fatih'in emriyle Drakula'nın kellesini kesen Koçoğlu ise Drakula'nın ısırığıyla vampir olduğu için onu öldürdüğü anda kendisi de ölür. Günümüze gelindiğinde efsane gerçek olur ve Drakula dirilince, Vampir avcısı Koçoğlu da 2012'de dirilir.

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Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

Drakula celladı Koçoğlu'nun peşine düşeceğini bildiği için dikkat çekmeyecek, halktan birinin bedenine girme kararı alır ve karısı Elizabeth'e aşık olan Laz taksici Dursun'un bedenine girer. Fakat Efsane vampir kral, çok büyük bir hata yapmıştır. Lazın bedenine hakimiyette zorluklar yaşamaya başlar. Konuşması bir Laz gibi olur. Dursun'nun ruhu zaman zaman bedene hakim olmaya başlar, bu değişim Drakula'nın başına olmadık komik olaylar açacaktır...

Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!

LAZ VAMPİR: TİRAKULA OYUNCULARI

Levent Sülün

Wilma Elles

Alp Korkmaz

Meral Kaplan

Veysel Diker

Tuğba Melis Türk

Alay Cihan

Laz Vampir: Tirakula konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam TV’de!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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