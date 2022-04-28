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Haberler FotoHaber Leyl Suresi Okunuşu - Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:43

Leyl Suresi Okunuşu - Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Leyl Suresi Mekke döneminde inen önemli surelerden biridir. Leyl kelime anlamı olarak gece demektir. 21 ayetten oluşan Leyl Suresi ismini ilk ayetinde geçen Leyl kelimesinden almıştır. Bu sure genel olarak cömertlik ve cimrilik gibi konuları anlatır. Leyl suresi okunuşu ve nasıl yazıldığı birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. Leyl Suresi Arapça yazılışı önemli bir detay olmakla birlikte surenin Türkçe anlamı da ilgi çekiyor. Kişiler Leyl Suresi Türkçe anlamı ve tefsirini okurken sure içerisinde nelerden bahsedildiğini de kolaylıkla öğrenebiliyor. Leyl Suresi meali ve tefsiri hakkında tüm merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Leyl Suresi Okunuşu - Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Leyl Suresi okunuşu kişilerin gün içerisinde aksatmaması gereken konulardandır. Faziletleri oldukça fazla olan Leyl Suresi Arapça yazılışı ile birlikte anlamına da dikkat etmek gerekir. Mekke döneminde inen ve mushaftaki sıralaması 92. olan Leyl Suresi Türkçe anlamı da bilinmesi gereken surelerdendir. Mekke'de yaşayan Araplar oldukça bencil ve duyarsız davranışları konu edilen bir suredir. Bu dönemdeki yoksullara karşı son derece zorba hareketleri ile döneme damgalarını vurmuşlardır. Bu nedenle bu tarz benzeri durumlar Leyl Suresinde geniş yer tutar. Bu suredeki en temel hedef Allah'ın birliği ve inancı yanında sıkıntıların ve nimetlerin paylaşılmasını sağlamaktır. Surede Allah tarafından bildirilen her türlü emre ve yasağa itaat eden, paylaşan ve cömertlikte bulunan kişiler övülmüştür. Bunun yanında bu kişilerin ilahi yardım ile hem dünya hem de ahiret kurtuluşuna kavuşmaları müjdelenmiştir. Allah karşısında ihtiyaç sahiplerine karşı küstah ve kötü davranan kişilerin ise Allah'ın her türlü yardımından ve hidayetinden uzak kalacakları vurgulanmıştır. Leyl süresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri hakkında tüm merak edilenler yazımızın devamında yer alıyor.

Leyl Suresi Okunuşu - Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Leyl Suresi Arapça Yazılışı

Leyl Suresi insanoğlunun iki zıt huyundan detaylıca bahseder. Bunlardan birisi cömertlik bir diğeri ise cimriliktir. İmansızlık ile cimrilik ve iman ile cömertlik arasındaki ilişkiler detaylı olarak Leyl Suresinde yer almıştır. Leyl Suresi Arapça yazılışı ise şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel leyli izâ yağşâ.
2- Ven nehâri izâ tecellâ.
3- Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ.
4- İnne sa'yekum le şettâ.
5- Fe emmâ men a'tâ vettekâ.
6- Ve saddeka bil husnâ.
7- Fe se nuyessiruhu lil yusrâ.
8- Ve emmâ men bahıle vestagnâ.
9- Ve kezzebe bil husnâ.
10- Fe se nuyessiruhu lil usrâ.
11- Ve mâ yugnî anhu mâluhû izâ teraddâ.
12- İnne aleynâ lel hudâ.
13- Ve inne lenâ lel âhırate vel ûlâ.
14- Fe enzertukum nâran telezzâ.
15- Lâ yaslâhâ illâl eşkâ.
16- Ellezî kezzebe ve tevellâ.
17- Ve se yucennebuhâl etkâ.
18- Ellezî yu'tî mâlehu yetezekkâ.
19- Ve mâ li ehadin indehu min ni'metin tuczâ.
20- İllâbtigâe vechi rabbihil a'lâ.
21- Ve le sevfe yerdâ.

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Leyl Suresi Okunuşu - Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Leyl Suresi Türkçe Anlamı

Leyl Suresi Arapça olduğu kadar Türkçe olarak da bilinmelidir. Her ne kadar maneviyatı açısından Arapça okunması gerekse de bizlere verdiği dersler ve bilgileri daha iyi anlayabilmek adına mutlaka Türkçe anlamlarına da bakmak gerekir. Leyl Suresi Türkçe olarak şu anlama gelir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,
2- Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,
3- Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
4- Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
5,6,7- Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
8,9,10- Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
11- Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.
12- Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir
13- Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
14- Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
15,16- O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
17,18- Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
19,20- O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).
21- Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

Leyl Suresi Okunuşu - Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Leyl Suresi Meali ve Tefsiri

Leyl Suresi ismini ilk ayette geçen gece anlamına gelen "leyl" kelimesinden almıştır. Bu sure aynı zamanda ilk ayet olan 'Ve'l-Leyli iza yağşa' ya da 've leyli iza yağşa' olarak da bilinmektedir. İnsanların cömertlik ve cimrilik huylarından bahseden önemli bir suredir. Diyanet tarafından yapılan tefsire göre 3. Ayet içerisinde yer alan yemin ile Allah Teala ilim ve kudretinin ne kadar sonsuz olduğuna değinmiştir. 4. Ayet ise insanların yaptıkları tüm işlerin türleri, amacı ve niteliği, bunların sonuçları hakkında bilgiler vermiştir.

Mekke döneminde inen bu önemli sure Allah inancının yerleştirilmesinden hemen sonra kişiler için kalplerinin bencillikten ve sevgisizlikten arındırılması gerektiğini vurgular. Aynı zamanda dertlerin ve nimetlerin paylaşılması gerektiğine de değinir. Ruhları ve zihinleri geliştirmenin önemini insanlara anlatır.

Leyl Suresi 13. Ayet içerisinde hem dünya hem de ahiret hayatının Allah Teala'nın yönetiminde olduğu anlatılır. Aynı zamanda Allah Teala, kullarına yalnızca doğru göstermek ile kalmamış yanlış yola sapanların uğrayacağı akıbet hakkında da detaylıca bilgiler vermiştir.

Leyl Suresi Okunuşu - Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Leyl Suresi Okumanın Faziletleri

Leyl Suresi okumanın birçok fazileti vardır. Bu önemli sureyi okumak kişilere manevi anlamda çok önemli katkılarda bulunur. Leyl Suresini 180 defa okuyan kişiler kısa vakitte fakirlikten kurtulurlar. Korkuya karşı 7 defa okunması uygun görülmüştür. Sara tutan kişinin kulağına bu sürenin 3 defa okunması gerekir.

Her türlü korkudan emin olabilmek için günde 7 defa okumak etkilidir. Aynı zamanda kötülüklerden korunmak için de sık sık okunması gereken önemli surelerden biridir. Fakirliğin bitmesi ve rızıkların çoğalmasında çok etkili bir suredir.

Leyl Suresi Kaç Ayet?

Leyl Suresi Mekke döneminde indirilen önemli surelerden biridir. Okunmasının birçok fazileti vardır. Leyl Suresi 21 ayettir. Özellikle saban ve akşam okunması tavsiye edilen bir suredir. Leyl isminin anlamı gece demektir. Surenin numarası 92'dir. Fakat sure iniş sırasına göre 9. Sure olarak bilinir.

Leyl Suresi Kaç Sayfa?

Leyl Suresi A'la Suresinden hemen sonra Fecr Suresinden de hemen önce inmiştir. Toplamda bir sayfalık bir suredir.

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