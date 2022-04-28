Leyl Suresi Okunuşu - Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Leyl Suresi Türkçe Anlamı

Leyl Suresi Arapça olduğu kadar Türkçe olarak da bilinmelidir. Her ne kadar maneviyatı açısından Arapça okunması gerekse de bizlere verdiği dersler ve bilgileri daha iyi anlayabilmek adına mutlaka Türkçe anlamlarına da bakmak gerekir. Leyl Suresi Türkçe olarak şu anlama gelir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,

2- Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,

3- Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

4- Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

5,6,7- Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

8,9,10- Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

11- Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

12- Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir

13- Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

14- Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

15,16- O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

17,18- Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

19,20- O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).

21- Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.